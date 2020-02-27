三界五行：天命大限　如何計算

曹操在《龜雖壽》詩中慨歎：「神龜雖壽，猶有竟時」，世間萬物，生命始終是有限的。孫思邈當然也走不出這自然規律。

玄學稱壽緣為「大限」或「天命」，西方科學家以人體細胞分裂周期計算，在正常情況下，極限生命是120到140歲。中國占星術數，以六十年為一甲子，紫微斗數和子平八字論命，都以兩個甲子，即是120歲為假設（至於古時說「人生七十古來稀」，七十歲已很難得，是受天災人禍以及自損健康所致，這是另一個話題，改日再探討）。

孫思邈是醫生，當然明白這個道理，而且他是道士，懂《易經》以及老子、莊子對生命的闡釋，所以，從120歲開始，就三番四次請求皇帝御准他告老還鄉，頤養天年，但唐高宗留他在宮中，「家有一老如有一寶」，請這個「生神仙」看門口把健康關；另一個角度，孫思邈這個「國寶」可以受到更適切照顧。而事實上，孫思邈因此生活安穩，無論他上山採藥或回府邸製藥、寫書，都有愛徒陪伴，較為方便。所以，每隔一段時間，他向高宗重提返故鄉，高宗都好言安慰。直到140歲，孫思邈落葉歸根心切，坦言「大限將至」，高宗才派人護送他返陝西五台山隱居。永淳元年（公元682年），孫思邈仙逝，享壽142歲。孫思邈遺囑是喪事從簡，不用陪葬品，不殺牲禽祭祀，不燒冥鏹紙錢，死，也宣傳「綠色殮葬」，一生以身作則，教化世人。

至於孫思邈實際享壽多少，這是一個富爭議的問題。（待續）

方向宇