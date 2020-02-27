靈敢侶情：過分驚恐比疫症更可怕！

吸收正確資訊，保持心境開朗，別再嚇壞自己，親手弄得自己睡不安、吃不好，只會令抵抗力變弱。（互聯網）

茶餐廳內，幾位中年男士呻：

「我放工回家，她要我戴浴帽包住頭髮！」

「我老婆不准我入屋呀！要用消毒劑狂噴我對鞋！」

「我回到家要洗三次手，再洗臉、洗腳、漱口、洗衫呀！」

「哎我老婆更誇張，我回家後接觸過的都要狂抹！」

「吃飯要公筷添呀！唔准講嘢㗎！」

「唉，幾多人天天上班，又不見死光！」

「嘥氣嘅！依家似返隔離病房多過返屋企！」

正當丈夫們一起埋怨之際，一位坐在三枱之隔的男士，滿有怨氣地說：「我老婆帶埋個仔返外家住添啦！話我做地盤高危喎！」

以上，算不算誇張？

其實，像我這個天天上班，眼見街上雖不至於百業興旺，但中流砥柱仍在努力的情景⋯⋯嗯，的確有點驚過頭。

不過！

話說當年沙士爆發之前，我正好被解僱，那時，雖未有社交網，但已經有網上報章。於是，我每天都會在家讀新聞，看着感染數字和各種「盲搶鹽」的流言，真的愈讀愈驚⋯⋯終於，某天丈夫回家，我氣得不停罵⋯⋯

「你有沒有搞錯！竟然不洗手？你死了我怎辦？你有沒有想過我？你狠心丟低我一個人嗎？」

然後，好記得我趕他去洗手洗手洗手，還拿他的衣服去浸消毒劑，就連皮鞋也不放過，掉了！逼他買膠鞋穿，方便清潔。

誇張吧？

但其實，留在家中的人，世界只剩下新聞和家人。

驚是正常。

還好，丈夫選擇好言相勸，拖着我到窗邊看街：「你看，還有很多人在上班。」他指着樓下的茶餐廳：「見到有人進去吃飯呢？沒有侍應和廚子上班，哪有飯吃？」然後，他又指着隔離的便利店：「還在開門對不對？」

「不用怕，我會小心保護自己。」他肯定地說。

（丈夫們，這才是你的正確態度！）

當我見到，社會仍在運作，當我想到，媒體、電視台、寫字樓、食店、商舖、公型機構、我丈夫、大家的丈夫和太太、我們的朋友都仍在上班，我開始明白，驚雖然正常，但不代表正確。

嚇壞自己，傷身傷心又傷感情。

於是後來，我選擇了解正確的衞生常識、正面的生活態度、正向心理學、正式的統計數據。原來，每年死於腫瘤的人數，是全年死亡人數的30-40%。病毒雖可怕，但只要保持個人衞生，至少，比腫瘤更有辦法避免。

亦因為我選擇學習正向心理學，便造就了我在2006年，以成年學生回到校園，修畢心理學學士課程的路。

然後，我一步一步爬到今天。

親愛的太太們，我十分明白你的感受，孩子年紀小，丈夫又不了解自己，是辛苦的。現在我有一家店，也要勤力清潔，又花很多錢替顧客消毒，也是辛苦的。

但就是因為辛苦，我們更加要想辦法脫離辛苦。

現在開始，吸收正確資訊，保持心境開朗，別再嚇壞自己，親手弄得自己睡不安、吃不好，只會令抵抗力變弱。

醫護和病理專家都在努力，要相信大家和愛錫自己，事情總會過去。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk