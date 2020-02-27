美麗華旅遊　特別冷靜期保障　報名更安心

【營業資訊】為提升旅客出發前的保障，美麗華旅遊特設旅行團冷靜期，現於3月31日前報名指定長線及東南亞旅行團，並即時購買本公司的指定旅遊保險，將可享有30或45天特別冷靜期保障，詳情如下:

6月至10月份出發的東南亞團，出發日的30天前（不包括出發日當天）

5月至10月份出發長線團，出發日的45天前（不包括出發日當天）

可選擇全數退款 (不包括旅遊保險費用)、轉團或更改出發人，讓您的旅程多一份安心。

旅遊熱賣抵玩推介

馬來西亞 天空之鏡 5 天抵玩團 $1799起

馬來西亞之旅會入住水中高腳屋之餘，再去著名的瓜拉雪蘭莪，與您乘船觀賞候鳥群、紅樹林及天鵝島，當然有不可多得的天空之鏡。美景不嫌多，更會欣賞魚米之鄉「適耕莊」，欣賞稻田美景。另外，亦會暢遊世界文化遺產 「馬六甲古城」、荷蘭紅屋等，親身感受馬來地道文化，準備好相機未呀?

馬來西亞 天空之鏡 5 天團 (MKSM05) $1799起/位

出發日期 : 3至6月份

酒鄉之旅 葡萄牙、西班牙9 天團 $5299起

想品嚐甜美芳香 的「PORT 酒」，我哋將帶您前往砵酒之鄉「波圖」， 品酒之餘更會乘渡河船漫遊杜羅河欣賞橫跨在斗羅河上三座橋美景。要數世界文化遺產，「杜麗多中世紀古城」就更不可多得。城內古蹟處處，包括修道院、護城河等。聖多美大教堂內收藏的16世紀名畫家格雷哥轟動一時之傑作、十大名畫之一「歐爾加茲伯爵的葬禮」，必定為您的旅程留下更美好的回憶。

葡萄牙、西班牙9 天 (ESSP09) $5299起/位

出發日期 : 3至10月份

澳洲 悉尼、開恩茲、黃金海岸 精選7天團 $8899起

鍾意同陽光玩遊戲的話，跟住我哋到訪開恩茲，親身體驗世界七大自然奇景《大堡礁》真正享受陽光海灘，行程更選乘國際級豪華高速遊船 Great Adventure 或 Sunlover 出海，與您一同乘風破浪。

澳洲 7 天精選團 (AASN07) $8899起/位

出發日期：: 3至6月份

查詢及報團熱線 : 8200 2299

牌照號碼 : 352742