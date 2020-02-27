生活夜校：有無咁窮？肥豬肉當小食

係，以前經濟環境無咁好，無咁多矜貴優質食材，廚師只能盡用身邊尋常的食材來入饌，以順德經典菜金錢蟹盒為例，就係用肥豬肉包住瘦肉同蟹肉等餡料炸製而成，原來係平民小食，後來仲升格為宴會名菜添！

蠄蟧變金錢

有說這菜原本叫做蠄蟧盒，沿於造型以蜘蛛產卵吐絲結繭後似盒子而命名，但炸香後的顏色和造型卻猶如一個古錢幣，故改名為金錢，既有意頭又好聽一點。初初只係小販在街上叫賣的小食，當時只有很少人捨得用油來炸製食物，故普羅大眾有機會在街上吃到這道油炸小食，已感恩惠，也因此備受追捧，成為街頭人氣小食。由於名字富意頭又美味，及後更成為宴席意頭菜式呢！

浸甜酒去臊

明明係肥豬肉，點解可以做成「皮」包住餡料炸成「金錢蟹盒」這款小食呢？原來背後花了不少工夫呢！蟹盒外皮就是以肥膏製成冰肉來製作。冰肉即豬腩肉附近位置一塊結實而厚身的肥膏，以前無切片機，廚師都是用手切成薄片，相當考功夫。今時今日就可以工具代替，之後用模具將冰肉切成圓形，放入糖和玫瑰露混合的甜酒中浸泡半小時，既能辟除豬臊味，亦添加香甜味，浸泡後的冰肉片亦分外晶瑩剔透。由於經過炸製，逼出油分，入口不肥膩之餘，仲非常甘香酥脆呢！