用珠寶訴說《羅密歐與茱麗葉》的愛情故事

左：Van Cleef & Arpels Nightingale頸鏈，搭配可拆卸吊墜，白K金、玫瑰金及鉑金鑲嵌一顆六邊型切割祖母綠、紅寶石及鑽石。 ／Lovers' Path手鐲，白K金及黃K金鑲嵌3顆祖母綠型切割祖母綠及鑽石。／Rasario紅色連身裙／右：Van Cleef & Arpels Ceremony可轉換佩戴頸鏈及手鏈，白K金及鉑金鑲嵌14顆祖母綠型切割祖母綠、淡紫色藍寶石、沙弗萊石榴石及鑽石。／Lancet Arch可轉換式戒指，白K金及玫瑰金鑲嵌一顆祖母綠型切割祖母綠、藍色及淡紫色藍寶石及鑽石。／Marchesa Notte深藍色連身裙 （張群生攝）

走浪漫詩意路線的Van Cleef & Arpels，多年來愛以文學作品為靈感設計珠寶首飾，莎士比亞的作品就是其中之一。品牌繼推出2003年《仲夏夜之夢》主題的高級珠寶系列後，去年再次跟莎翁結緣，推出《羅密歐與茱麗葉》主題的高級珠寶系列。

這大型高級珠寶系列有超過100件作品，利用具象至抽象的獨特造型，重新演繹這齣鉅作，除了故事兩位主角羅密歐與茱麗葉外，還有多個重要情節及地點，包括：陽台相會、破曉漸近、啾啾鳥鳴，以至維羅納的花園和建築，及文藝復興時期的華衣美服等。品牌珠寶工匠運用多種寶石切割、鑲嵌技術和色彩，在幾何與弧線的連綿交織間，塑造出層次、透視和浮雕效果。

多款頸鏈、耳環、戒指及襟針由多種彩色寶石鑲嵌而成，包括溫煦的Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、晶瑩剔透的美鑽，以至深邃翠綠的哥倫比亞祖母綠。每種寶石顏色更有不同象徵意義，紅、藍主色取材自茱麗葉的卡帕萊特家族（Capulets）和羅密歐的蒙特鳩家族（Montagues）的家徽。由這兩種色彩交融而成的淡紫色，象徵這雙年輕戀人，纏綿悱惻、難捨難離的熱情，而綠色則呼應二人內心的盼望。

模特兒：Elin F@We Management

造型：Alice M@Zynthesis

髮型：Sandy Cheng@Hong Kong Makeup Artist

化妝：Karen Yiu@Hong Kong Makeup Artist

服裝提供：NET-A-PORTER