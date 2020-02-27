【深夜字聊】處女的煩惱 情到濃時點算好？

Q：我是25歲女性，未試過性行為，上月是與男友拍拖一周年紀念，且趁聖誕節去旅行慶祝。我們曾約法三章，可親熱不可進入，但這次男友太想要，親熱時幾乎破戒，我便離開床，男友也立即Say Sorry，他知我未Ready亦尊重我的意願。其實我知道性關係遲早會發生，最擔心是意外懷孕，其次是怕痛，有做安全措施還可考慮，但完全沒有避孕那就真的很害怕了。但長此下去他真可忍下去嗎？我擔心因這事而影響感情。

潘小姐

A：女性就進行性愛初體驗感到遲疑，甚至對自己及伴侶形成性枷鎖，涉及因素很多，包含個人道德觀、愛情維繫、激情與慾望、未來願景、意外懷孕、性交疼痛等考慮。

男女之間在事前表明只進行愛撫，絕無其他，但於情到濃時，忍俊不禁，男方想要再進一步，的確經常發生。作為女方，應做定腦內預演及回應準備，要或不要，可或不可，絕對要想得清晰。

如何做到既不違反自己的意願，同時平衡到雙方的關係呢？最佳做法便是坦誠傾談，首先毋須對性愛抱恐懼心理，也不要因害羞而不敢向對方詳細說出自己的想法及感覺，包括避孕和安全性行為事宜、對痛楚的恐懼、對關係發展的疑慮等等。這些觀點都應該跟對方於事先分享，千萬不要到了性愛當兒才去處理這些問題。交往一年，究竟雙方心態和期望隨時間產生了哪些轉變？你可嘗試主動與男友重新討論以驅走內心不快與猜疑，增強雙方理解與信任度。

在濃情蜜意的時刻，尤其在生日、節慶、周年紀念的時候，有些伴侶較易豁出去而忘卻安全性行為，最終惹來虛驚與煩惱。假如日後你打算發生性行為，那就必需做好身心準備，以及讓雙方都掌握多一點性知識。事前一起去購買安全套、潤滑劑，一切為着顧及你的第一次性感受而預備，在準備過程中也能增添親密感。多數女性在第一次性行為都會覺得疼痛，充分愛撫和溫柔善待均是重要的，一步步來，性疼痛會減少，性愉悅會增強。

李偉儀