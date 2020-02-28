白羊：精神狀態轉佳，雖感情及親子關係不穩，但社交運稍佳，攜眷會友，助增進情誼。

金牛：體能及工作運略為回穩，社交運及團隊精神較旺，工作間之溝通情況具改善空間。

雙子：事業及正財運較旺，利轉職、求職等，但辭令及思考力略為不佳，注意言行舉止。

巨蟹：人緣運略佳，出勤、旅遊或公幹等，成效將較理想，宜積極行動以爭取更佳表現。

獅子：工作壓力持續較大，卻具較大改善空間，宜多與共事者溝通交流，可助提升表現。

處女：戀愛運較佳，桃花運回升，單身朋友多曝光，將有助增加戀愛機會，宜善用時間。

天秤：人氣略為回升，體能亦見轉佳，工作運回穩進度較佳，但需注意情緒表現和態度。

天蠍：親子、桃花及人緣運較佳，但需注意與共事者的溝通情況，多包容可助維持平穩。

人馬：情緒及家庭運甚好，有助改善家庭經濟環境，更有利於改善公事及財政等狀況。

山羊：人氣稍佳，辭令及思考力回升不少，不論公私，有利改善及增進合作及人際關係。

水瓶：精神轉佳，財運較旺，理財能力回升，利改善及重整個人或家庭財務及經濟狀況。

雙魚：人氣及精神狀態回升，利社交、約會及親子活動，善用公餘多交流，助增進情誼。