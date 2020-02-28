【營事檔案】蒜辣小魚椰菜蓋飯　補鈣之選

就算不愛吃魚的孩子，對白飯魚仔也一定不會抗拒，這道蓋飯既富蛋白質又低脂肪，最適合孩子。（設計圖片）

白飯魚仔容易在海味舖或雜貨舖找到，是一種常見的食材。今天就分享一種白飯魚乾的可口做法——蒜辣小魚高麗菜蓋飯。白飯魚仔軟身質地配上清甜爽口的椰菜，加上蒜末和辣椒特有的風味，令味道更為豐富。

【白飯魚低脂肪】

白飯魚具高蛋白質及低脂肪的特點，豐富的蛋白質有助於人體的生長發育，且魚肉中富含的磷質亦有助鞏固骨骼與牙齒的健康。白飯魚的質地軟身，魚骨幼細能輕易嚼碎，因此可以為我們補充豐富的鈣質。100克白飯魚仔通常含有250毫克的鈣質，相當於大半盒牛奶的鈣含量。對一些發育中的小朋友來講，白飯魚也是一個補鈣的不錯選擇。

此外，椰菜能作為昂貴的『超級食物』羽衣甘藍的平價代替品，除了含有豐富的維他命A、C，亦含有維他命K，能幫助人體凝血，也能維持骨質密度，保護骨骼健康。椰菜富含的膳食纖維，能增加飽腹感之外，也有助腸道的蠕動，預防便秘。

【蒜辣小魚椰菜蓋飯】

材料：

椰菜(切成1cm寬) 100克

白飯魚 30克

蒜頭(切成末) 1瓣

辣椒片 適量

調味料：

橄欖油 2茶匙

鹽 少許

粗粒黑胡椒 少許

做法：

1.將橄欖油、蒜頭、辣椒片放入平底鍋中開火加熱。

2.爆香後加入白飯魚與椰菜翻炒。

3.加少許水，蓋上鍋蓋等椰菜煮至變軟後，加入鹽和黑胡椒煮勻。

4.所有材料煮勻再盛在白飯上，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。