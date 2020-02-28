國家衛健委將安宮牛黃丸四列診療方案

【營業資訊】新型疫情持續，香港市民人人自危，紛紛搶購防疫物資自保。港人除了購入物資外，其實更要內外兼備，抵禦入侵。

事實上，為應對今次的新型疫症，中藥受命在防疫戰中「擔大旗」。自一月下旬，國家衛生健康委員會（國家衛健委）在1月23日、1月27日、2月5日及2月18日，先後四次將安宮牛黃丸列入新型疫症的診療方案中，令安宮牛黃丸受到市場廣泛關注。

根據診療方案（試行第六版），推薦向新型疫症的危重型「內閉外脱証」患者處方安宮牛黃丸，具體臨床表現為「呼吸困難、動輒氣喘或需要機械通氣，伴神昏，煩躁，汗出肢冷，舌質紫暗，苔厚膩或燥，脉浮大無根」。

僅少數本地安宮牛黃丸採用外國天然牛黃

安宮牛黃丸歷史悠久，遠自清朝的古籍《溫病條辨》中已有記載。根據《中國藥典》記載，安宮牛黃丸是由十一味藥材結合製成，包括天然牛黃、水牛角濃縮粉、人工麝香、雄黃、黃連、黃芩、梔子、鬱金、冰片、珍珠及朱砂，每丸均以金箔包衣，能清熱解毒、鎮驚開竅，適用於熱病，邪入心包，高熱驚厥，神昏譫語等。

市場上名為安宮牛黃丸的產品可謂五花百門，根據香港衞生署政府網頁，香港有超過30種名為安宮牛黃丸的中成藥註冊產品*。但嚴選矜貴外國天然牛黃入藥，並堅持依足《中國藥典》十一味藥古方**的安宮牛黃丸產品，在香港屈指可數。天然牛黃能清熱瀉火，與芳香開竅的麝香並用，能使體內邪火隨諸香一起俱散，於危急一刻，最能守護身體。

恪守《中國藥典》十一味古方

**《中國藥典》十一味古方

1. 天然牛黃 ： 甘涼。豁痰開竅，涼肝息風，清心解毒

2. 人工麝香 ： 辛溫。開竅醒神，活血通經，消腫止痛

3. 水牛角濃縮粉 ： 苦寒。清熱涼血，解毒定驚

4. 黃連 ： 苦寒。清熱燥濕，瀉火解毒

5. 黃芩 ： 苦寒。清熱燥濕，瀉火解毒等

6. 梔子 ： 苦寒。瀉火除煩，涼血解毒，清熱利濕

7. 珍珠 ： 甘鹹寒。安神定驚等

8. 冰片 ： 辛苦微寒。開竅醒神，清熱止痛

9. 朱砂 ： 性微寒，味甘。清心鎮驚，安神等

10. 鬱金 ： 辛苦寒。活血止痛，行氣解鬱，清心涼血

11. 雄黄 ： 性溫，味辛。解毒豁痰等

以下人士應常備安宮牛黃丸

． 工作壓力大、過度疲勞的中老年人群

． 抽煙、酗酒、熬夜等不規律生活方式的中老年人群

． 肥胖或維持心腦血管健康人群

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。