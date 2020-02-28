期間限定　東京「香奈兒」露天餐廳

近期受疫情影響，好多香港人都避免出外用餐，就算出外用膳都最好找間有露天雅座，一來空氣流通，二來舒緩被困在家的悶氣，就算去到東京，都要搵間有露天的才安心。

由香奈兒（CHANEL）與法國大師阿蘭·杜卡斯（Alain Ducasse）合作的法國餐廳Beige Alain Ducasse Tokyo剛開設了一個屋頂露台Le Jardin de Tweed。Le Jardin de Tweed被切成花瓣圖案的植被所環繞。 餐廳與香檳Perrier-Jou t合作，製作了一系列Beige Alain Ducasse Tokyo的菜單，包括小點心和下午茶，用料矜貴之餘更充滿道地法國口味，一眾喜歡高檔法式下午茶的貴婦，萬萬不能錯過。

餐廳更有用Perrier-Jou t香檳創作的雞尾酒，還有一系列無酒精的雞尾酒，無論飲酒與否，都同樣兼顧到。此外，下午茶會根據季節而變化，選用最時令的食材，保證您可以品嘗最正宗的法國口味。

Le Jardin de Tweed

運營時間：2020年3月至10月底

地址：東京都中央區銀座3-5-3香奈兒銀座大廈