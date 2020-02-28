【復活節】長線非凡之旅！飛遠D，唞一唞！

【復活節】長線非凡之旅！飛遠D，唞一唞！（客戶提供）

【營業資訊】近期人心惶惶，真係要搵機會飛遠，遠離煩惱！今期星晨旅遊就推出多個全包價系列，等大家可以住復活節，去外地放鬆一下！

土耳其【直航】9/10天（LMTKK-9P/10P）

‧遊覽世界七大古城遺迹之一「以弗所古城」、歷史遺址「特洛伊」

‧前往千年首都伊斯坦布爾歷史城區，盡覽藍廟、聖索菲亞大教堂、杜伯奇皇宮

‧到訪有雪白的城堡之稱「棉花堡」

復活節出發日期：4月4日、5日、10日

團費：$9,599起

埃及9天抵玩豪華（LMEJ/LMET-9P）

‧探索多個千年歷史古蹟：金字塔、獅身人面像、帝皇谷、女皇神殿

‧安排乘坐火車到亞斯旺，團友享2人1房頭等車廂軟臥，舒適自在

‧前往埃及博物館，展開一場時空之旅及包乘馬車遊覽依芙神殿

復活節出發日期：4月4日、5日

團費：$7,999起

埃及10天（LMEMS-10P）

‧全程入住5星級酒店及3晚住宿5星豪華遊船，慢賞尼羅河兩岸景色

‧洪加達保證入住2晚5星度假酒店，盡情享受度假勝地的碧海藍天海岸景色

‧安排乘坐內陸機，由開羅飛亞斯旺/樂蜀，節省車程

復活節出發日期：4月2日

團費：$12,099起

摩洛哥9天（LMMCT-9P）

‧遊覽「盜墓迷城」、「星戰前傳」等名片拍攝地——埃本哈杜古城

‧造訪素有「南方珍珠」之稱的「馬拉喀什市集」，閒晃購物者的天堂城

‧品嘗北非特色晚宴及欣賞Fantasie Show

復活節出發日期：4月5日、8日、10日、11日

團費：$13,699起

查詢及報名熱線： 2519 8088

網址：www.mst.com.hk