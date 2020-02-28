抗疫靠晒佢？《龍珠》條龍唔係萬能架！

嘩嘩嘩！原來播《龍珠》可以對抗新冠肺炎，咁日本一定無事啦！在80年代開始連載嘅《龍珠》，多年來一直都係麻甩佬麻甩仔嘅集體回憶，而動漫中嗰條龍，相信好多人都想會一會！不過，以為有條龍就心想事成，咪天真啦，原來呢條龍唔係萬能架，嗱！今日就同大家細數《龍珠》條龍啦！

【神龍也會冇命】

地球神龍是《龍珠》中最早出現的，也是大家最熟悉的一位。其形像非常符合中國傳統觀念裏「龍」的形像。地球神龍初期可以實現一個願望，能夠讓死人復活，因此令不少人趨之若鶩。但隨着悟空的實力愈來愈強大，地球神龍的能力漸漸示弱。

原來地球神龍是由神所做的，而神跟笛子魔童是兩個人一條命（神為了做神，將自己的惡部分排出來，成了笛子魔童，一個極善一個極惡），笛子魔童後來為了救悟飯而被殺，神亦因而死了，而神龍也沒有了，要靠悟空前往娜美星，用娜美星大長老創出的神龍來把地球神龍復活。

【神龍並非萬能】

此外，地球神龍雖然能達成世人嘅願望，但絕非萬能，例如比達悚將來到地球，有人問神龍可唔可以唔畀佢嚟，神龍話唔可以實現超出佢能力既願望，之後才叫神龍將悟空復活……此外，無閑曾想把18號改造成人，但神龍實力不足，最後只能把她的炸彈拆除。

【神龍實現最無聊的願望係……】

神龍能夠為大家實現願望，故事中第一次成功許願嘅就係八戒，而佢嘅願望就係：「我要內褲！」

【對神龍許願未必係好事……】

除咗地球神龍，《龍珠》入面仲有好多條龍，不過向他們許願，卻未必係好事，例如地球紅神龍，只能實現一個願望，而且在許願之後會飛往宇宙各個角落，如果在一年內不將其聚齊的話，許願星球就會毀滅。

去到《龍珠GT》，因為龍珠使用次數太多，使得龍珠吸收了太多負能量，誕生了邪惡神龍，這隻神龍不僅不會實現你的願望，還會順帶產生7隻邪惡龍。