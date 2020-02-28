三界五行：長壽神醫　壽命辨析

孫思邈，出生貧農家庭，四歲，鄉村一位教書先生見他聰明，啟蒙他，並起了「思邈」這個書名，邈，國音和粵音都讀秒，意思是高遠、無疆，有「負勢競上」氣概，肩負重任，力爭上游。

「不怕生壞命，最怕改壞名」，孫思邈是否生壞命？不得而知，只知他不是官二代、富二代，而是窮二代。但，一命二運三風水，四積陰德五讀書，祖上積德，有機會遇到一位教書先生，教他讀聖賢書，為他改了個好名，令他發憤讀書，弘毅致遠，仁心濟世，生命歷程比常人走得更遠更遠。

按道家神仙典籍記載，孫真人陽壽142歲升仙，而142歲這個說法，根據多個朝代相關的帝王、宮廷的記載而推斷，是主流講法，一直沒受到質疑。但是，到了清朝乾隆皇的文膽紀曉嵐主編《四庫全書》時，在總目提要說，孫思邈生於隋文帝開皇元年（公元481年），卒於唐高宗永淳元年（公元682年），享壽101歲。

孫思邈卒於682年無可爭議，只是孫思邈的出生年份這個問題很複雜，簡而言之，三國歸晉，晉後中國分為南朝的宋、齊、梁、陳，北朝的北魏、東魏、西魏、北齊、北周。根據清朝以前的道家和醫家以及大多數歷史記載，孫思邈在隋煬帝未登位時已十多歲，天才初露頭角，得到獨孤信讚賞。清朝末年著名中醫黃竹齋在《醫仙妙應孫真人傳》，根據這一點，把孫思邈出生推前十多年，判斷孫真人享壽168歲。

方向宇