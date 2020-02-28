今晚食乜：印度風茄子蓉　大蒜薑黃抗菌

2020年02月28日 15:00
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    加入大量蒜頭和薑黃粉製作的茄子蓉，容易食又抗菌。（互聯網）
    大蒜和薑黃營養豐富，更被喻為是殺菌及增加抵抗力的食材，IG @ my_foodstory教大家利用茄子烹煮印度傳統食物Baingan Bharta，當中加入大量蒜頭和薑黃粉，先在茄子身上鎅幾刀再插入蒜片，然後將茄子外表燒至乾硬結焦，去皮洗淨後切蓉備用。
    之後爆香蒜蓉和辣椒等調味及香料，再放入番茄粒和薑黃粉等煮勻，加入已熟的茄蓉炒至均勻軟綿，倒入芫荽碎便完成。熱辣辣而入口即溶的茄子Baingan Bharta，香口惹味，配米飯或麵包都咁夾，而且還加入了不少健康的調味和香料，食完感覺都健康啲。
    材料：
    茄子　1條
    蒜片　2瓣
    醬汁材料：
    油　3湯匙
    黑色茴香　1茶匙
    蒜蓉　6瓣
    薑蓉　1茶匙
    辣椒碎　1條
    洋葱碎　1個
    番茄碎　2個
    紅辣椒粉　1茶匙
    芫荽粉　1湯匙
    薑黃粉　半茶匙
    鹽　少許
    芫荽碎　1湯匙
    做法：
    1.在茄子不同的範圍輕鎅幾刀，再攝入蒜片。
    2.將茄子外表燒焦再去皮，浸水洗淨後切成蓉。
    3.燒熱油，加入黑色小茴香、蒜蓉、辣椒碎、薑蓉、洋葱粒炒香。
    4.加番茄碎、辣椒粉、薑黃粉、芫荽粉、鹽加蓋煮勻。
    5.倒入茄子蓉炒勻加蓋煮熱。
    6.加入芫荽碎拌勻便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B8oLjLkAO9_/