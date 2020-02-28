今晚食乜：印度風茄子蓉　大蒜薑黃抗菌

加入大量蒜頭和薑黃粉製作的茄子蓉，容易食又抗菌。（互聯網）

大蒜和薑黃營養豐富，更被喻為是殺菌及增加抵抗力的食材，IG @ my_foodstory教大家利用茄子烹煮印度傳統食物Baingan Bharta，當中加入大量蒜頭和薑黃粉，先在茄子身上鎅幾刀再插入蒜片，然後將茄子外表燒至乾硬結焦，去皮洗淨後切蓉備用。

之後爆香蒜蓉和辣椒等調味及香料，再放入番茄粒和薑黃粉等煮勻，加入已熟的茄蓉炒至均勻軟綿，倒入芫荽碎便完成。熱辣辣而入口即溶的茄子Baingan Bharta，香口惹味，配米飯或麵包都咁夾，而且還加入了不少健康的調味和香料，食完感覺都健康啲。

材料：

茄子 1條

蒜片 2瓣

醬汁材料：

油 3湯匙

黑色茴香 1茶匙

蒜蓉 6瓣

薑蓉 1茶匙

辣椒碎 1條

洋葱碎 1個

番茄碎 2個

紅辣椒粉 1茶匙

芫荽粉 1湯匙

薑黃粉 半茶匙

鹽 少許

芫荽碎 1湯匙

做法：

1.在茄子不同的範圍輕鎅幾刀，再攝入蒜片。

2.將茄子外表燒焦再去皮，浸水洗淨後切成蓉。

3.燒熱油，加入黑色小茴香、蒜蓉、辣椒碎、薑蓉、洋葱粒炒香。

4.加番茄碎、辣椒粉、薑黃粉、芫荽粉、鹽加蓋煮勻。

5.倒入茄子蓉炒勻加蓋煮熱。

6.加入芫荽碎拌勻便成。