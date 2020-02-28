免焗朱古力蛋糕　入口即溶

很多時烤焗的朱古力蛋糕，火侯控制得不好，一個不小心就會令蛋糕變得硬實實，IG @ healthyfood.ec就教大家免焗做出超軟綿的朱古力蛋糕。利用杏仁奶、楓糖漿和雲呢拿香油攪成漿，當中加入咖啡粉令香氣更濃郁、檸檬汁令蛋糕清香又清爽。攪成漿後和杏仁粉及可可粉拌勻，拌至冇晒微粒才算成功，之後便可倒模。想更加好吃，不妨在表面再加一層朱古力漿或朱古力布甸混合物，將之雪凍凝固就可以加朱古力粒粒或其他糖果碎作裝飾，便告完成。蛋糕質感軟滑，入口即溶，再配杯熱茶或咖啡，作下午茶可謂最佳配搭。

材料：

杏仁粉 2杯

可可粉 1/4杯

鹽半 茶匙

去核紅棗 1杯

杏仁奶 半杯

有機楓糖漿 1/3杯

咖啡粉 1茶匙

雲呢拿香油 1湯匙

檸檬汁 半個

朱古力漿或朱古力布甸混合物 適量

朱古力粒 少許

做法：

1.杏仁粉、可可粉、鹽拌勻。

2.紅棗、杏仁奶、楓糖漿、檸檬汁、雲呢拿香油、咖啡粉拌勻。

3.兩者混合拌勻至濃稠，倒模輕壓平。

4.表面再倒入朱古力漿，冷藏4至5小時至凝固，切件後灑朱古力粒便成。