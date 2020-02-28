免焗朱古力蛋糕　入口即溶

2020年02月28日 17:00
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    入口即溶的朱古力蛋糕，味道超濃郁。（互聯網）
    很多時烤焗的朱古力蛋糕，火侯控制得不好，一個不小心就會令蛋糕變得硬實實，IG @ healthyfood.ec就教大家免焗做出超軟綿的朱古力蛋糕。利用杏仁奶、楓糖漿和雲呢拿香油攪成漿，當中加入咖啡粉令香氣更濃郁、檸檬汁令蛋糕清香又清爽。攪成漿後和杏仁粉及可可粉拌勻，拌至冇晒微粒才算成功，之後便可倒模。想更加好吃，不妨在表面再加一層朱古力漿或朱古力布甸混合物，將之雪凍凝固就可以加朱古力粒粒或其他糖果碎作裝飾，便告完成。蛋糕質感軟滑，入口即溶，再配杯熱茶或咖啡，作下午茶可謂最佳配搭。
    材料：
    杏仁粉　2杯
    可可粉　1/4杯
    鹽半　茶匙
    去核紅棗　1杯
    杏仁奶　半杯
    有機楓糖漿　1/3杯
    咖啡粉　1茶匙
    雲呢拿香油　1湯匙
    檸檬汁　半個
    朱古力漿或朱古力布甸混合物　適量
    朱古力粒　少許
    做法：
    1.杏仁粉、可可粉、鹽拌勻。
    2.紅棗、杏仁奶、楓糖漿、檸檬汁、雲呢拿香油、咖啡粉拌勻。
    3.兩者混合拌勻至濃稠，倒模輕壓平。
    4.表面再倒入朱古力漿，冷藏4至5小時至凝固，切件後灑朱古力粒便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B79kNw4nEwS/