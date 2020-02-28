真的嗎？經濟艙有床你瞓！

搭飛機坐經濟艙，如果係長途機的話，你就要有心理準備長時間坐定定兼無得「伸直個人」，諗落其實都幾辛苦。所以當紐西蘭航空（Air New Zealand）日前宣布，打算喺經濟艙內開設名為Economy Skynest的睡眠艙，當堂讓旅客眼前一亮！話說該航空公司於2011年在經濟艙推出了一排三個座位組合而成的Economy Skycouch，讓你在機艙內擁有自己的梳化，而Economy Skynest則係再下一城，該睡眠艙構思係於經濟艙內零零舍舍設置了兩張三層碌架床，每張床長逾200cm、闊逾58cm，有齊枕頭、床單、毛毯及耳塞，而且配備了照明燈、USB充電位及拉簾，望落頗有膠囊酒店Feel。乘搭經濟艙的旅客可以舒適地安躺床上，感覺夠晒夢幻！

雖然如此構思已經符合晒所有監管上需求，不過紐西蘭航空方面現時只作商標的申請，並未有正式落實時間，現時正研究收費及成本效益，畢竟安裝如此一個睡眠艙，需要拆掉相當多的座位啊。據講落實與否最快要2021年先有定案——視乎於今年10月推出奧克蘭往返紐約的新航線表現，估計該航程約需時17小時40分鐘，對床的需求肯定相當的高！