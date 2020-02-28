塔羅占卜注意事項　搭配使用相得益彰

塔羅給人神秘、魔幻的感覺，但其實使用起來並沒有那麼多的禁忌。（互聯網）

塔羅給我們的感覺是神秘的，給人一種魔幻的感覺，看看塔羅屋的氣氛和環境，讓人有一種神聖但又暗黑的感覺。那在日常生活中，使用塔羅占卜又有沒有甚麼注意的事項了，讓我們一起來了解一下。

【使用塔羅牌的環境】

通常我們去一些專門的塔羅屋都是環境比較昏暗，很神秘的感覺，那又是不是一定要這樣的一個環境才會準了。其實也是不需要的，就算在一個光明的地方也是可以的。用塔羅的環境並沒有特地的要求，隨時都可以。

【塔羅占卜的前後、過程】

不知大家對塔羅師會不會有一種神秘的感覺，總覺得使用塔羅牌前會不會要念甚麼咒語、畫甚麼符號，但其實也是不需要的。不管你是為自己占卜還是找塔羅師，只要你表達清楚想問的問題、自己的情況，讓自己或對方了解你最想知道的是甚麼，在洗牌時想著這個問題，感覺夠了的時候就可以停了

【使用塔羅的時間】

有個說法是傍晚至午夜十二點不能測，但並沒有一個準確的說法，具體還是要看使用者信與不信。

【占卜桌布的作用】

占卜桌布最好是黑色素面絨布，最大的功效是阻擋塔羅與桌面的磨擦，保護牌面。同時在絨布上更好的運作，洗牌、推牌。而且在黑色上看牌能更集中精神，專心去看牌義，深色的也可以。90*90公分的大小通常可適用於大部分塔羅牌。

塔羅並不是一個很神秘的東西，當然其中的學問和玄學都有一些些非科學，但如果真正想學習和使用，不用把它想得太過魔幻，帶著相信的心去測，珍惜的心去保存和使用，就是對它最好的尊重。下一期會講一些塔羅的冷知識，但是也是很多人有的疑惑，敬請期待。