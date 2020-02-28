Kii Audio Three BXT System　書架變座地靈活加碼

如果你是德國音響Kii Audio的粉絲，對其書架喇叭Three應該不會陌生，音箱的正、側及背面都安裝了單元，高達6組，加上內置了DAC、DSP來處理音訊，配合內置擴大機，令驅動更為流暢有力。但可能有發燒友嫌書架喇叭的低頻始終不及座地喇叭強力，針對此問題，同廠推出最新的低音柱BXT，用家能將Three安裝在BXT上，就能由書架喇叭變身為一座低音強勁有力的座地喇叭。

原本Three就已經輸出105dB音量及覆蓋30Hz~25kHz頻率響應，現在加入了BXT低音柱後，更能為每聲道增添8組低音單玩，能瞬間將低頻下潛到20Hz，推力更由1,500W一口氣提升至3,500W，威力相當驚人，就算在過千平方呎大廳都能發揮出全面包圍感音場。至於Three與BXT要如何結合呢？原來只需將BXT固定，在Three的底部安裝一個厚身底板，底板上設有軌道，能將兩者緊緊地接合在一起，易裝又穩固。