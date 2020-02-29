生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 要記着有捨才有得這個道理，清除雜物等同清除心中垃圾，一切能順利。

牛：→ 金錢壓力減輕，無意間發現心愛的物品，不妨買下作為獎勵自己的禮物。

虎：→ 愛情運並不如你想像中的好，想表白的話，仍未是好時機。粉晶有助姻緣。

兔：↓ 別理會別人的是是非非，這根本不會對你構成任何影響，當笑話聽聽吧！

龍：↓ 脾氣暴躁易起衝突。建議避免與人扯上金錢關係、少說話、避辯論、早回家。

蛇：→ 如不小心說話，今天很容易會得罪別人而不自知，令你惹來很大的是非。

馬：→ 自己不懂的事就不要勉強，多聽有經驗的前輩發言，讓你獲益良多呢！

羊：↑ 突然想起一個久違了的地方，不妨再度拜訪，將會有一番新的啟發。

猴：→ 長輩雖然比較嘮叨，但他們也只是出於關心，別裝出一副不屑的樣貌。

雞：↓ 是日沖煞，工作得不到別人的欣賞，不必沮喪，只要盡了力便可以。

狗：★ 情人在你極需要溫暖的時候，送上無限關懷，令你倍覺溫馨。粉紅增運。

豬：↑ 對自己好一點，不妨買一些喜好的東西，當是給自己一點點鼓勵！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌