十二星座 是日運程
2020年02月29日 07:00
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預測：下周大市，交投氣氛尚可。
白羊：人氣不穩精神壓力大，但社交及戀愛運稍佳，單身朋友多曝光，助提升戀愛機會。
金牛：精神稍遜，需注意社交圈中等人事問題，宜善用公餘爭取休息，以助提升集中力。
雙子：社交運欠佳，感情及親子關係不穩，宜善用時間，以免顧此失彼，令身邊人不滿。
巨蟹：事業運不穩，求職、轉職及謀事等，需多予耐性。同時亦需注意和伴侶的溝通。
獅子：體能及工作運稍遜，出勤、公幹及海外項目等進展或較反覆，需注意傳訊等工序。
處女：人緣及桃花運不穩，親子及感情關係或有波動，多放鬆及給予耐性，關係將更好。
天秤：情緒及體能欠佳，家庭及戀愛運稍遜，注意言談態度，與身邊人關係將更和順。
天蠍：體能稍遜，工作運差，注意人際關係，小心處理文書及溝通工序，有助維持進度。
人馬：情緒、人緣及桃花運欠佳，戀愛及親子關係不穩，凡事需多予耐性，並多加包容。
山羊：人氣低落，情緒及家庭運不穩，身邊人或較任性，多予體諒及關懷，將有助過渡。
水瓶：精神狀態欠佳，辭令及思考力下降，宜爭取休息多加放鬆，公私兩方，將更平穩。
雙魚：人氣稍遜，社交及財運不穩，小心處理和朋輩的金錢事宜，以免因財失義傷感情。