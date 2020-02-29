白羊：人氣不穩精神壓力大，但社交及戀愛運稍佳，單身朋友多曝光，助提升戀愛機會。

金牛：精神稍遜，需注意社交圈中等人事問題，宜善用公餘爭取休息，以助提升集中力。

雙子：社交運欠佳，感情及親子關係不穩，宜善用時間，以免顧此失彼，令身邊人不滿。

巨蟹：事業運不穩，求職、轉職及謀事等，需多予耐性。同時亦需注意和伴侶的溝通。

獅子：體能及工作運稍遜，出勤、公幹及海外項目等進展或較反覆，需注意傳訊等工序。

處女：人緣及桃花運不穩，親子及感情關係或有波動，多放鬆及給予耐性，關係將更好。

天秤：情緒及體能欠佳，家庭及戀愛運稍遜，注意言談態度，與身邊人關係將更和順。

天蠍：體能稍遜，工作運差，注意人際關係，小心處理文書及溝通工序，有助維持進度。

人馬：情緒、人緣及桃花運欠佳，戀愛及親子關係不穩，凡事需多予耐性，並多加包容。

山羊：人氣低落，情緒及家庭運不穩，身邊人或較任性，多予體諒及關懷，將有助過渡。

水瓶：精神狀態欠佳，辭令及思考力下降，宜爭取休息多加放鬆，公私兩方，將更平穩。

雙魚：人氣稍遜，社交及財運不穩，小心處理和朋輩的金錢事宜，以免因財失義傷感情。