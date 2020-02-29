【玄之又玄】衰運纏身？打小人助解困

新曆3月5日是「驚蟄日」，又稱「白虎開口日」，民間一向有「打小人」的習俗，所謂小人是指那些喜歡挑撥離間、惹是生非的人，亦可象徵無故惹來的是非或噩運，相傳只要於「驚蟄日」拿起拖鞋當着白虎面前把一干「小人」打走，不但能一洩心中的怒氣與怨氣，更有助消災解困、擺脫霉運呢！

【中午時段不宜進行】

風水命理大師區仲德博士指出，「打小人」儀式宜選吉時進行，可選擇於當日早上9時至11時，或下午1時至5時進行。至於早上11時至下午1時，屬於「沖太歲」時辰，所以不宜打小人。值得一提，「驚蟄日」屬丁未日，沖牛，肖牛男女最好委託別人代為打小人，或找一位生肖屬豬或屬蛇的好朋友陪自己一齊去打小人。

【過度張揚弄巧成拙】

打小人不宜太張揚，否則會弄巧成拙，亦不可以在辦公室或家裏進行，以免自找麻煩。港島區的鵝頸橋橋底一向是打小人熱點，因地方較陰暗，又位處三岔路口，殺氣大，效果特別靈驗，所以有不少神婆會在此擺檔幫顧客打小人，而且整個過程好簡單。

區博士又提醒大家，打小人的對象通常是「衰老闆」、「衰男人」、「賤人」、「狐狸精」、「是非精」等，但不可以拿出小人的個人相片或道出姓名，否則會令自己折福。另外，女性於月事期間，抵抗力十分弱，為防煞氣入侵，最好不要打小人，而孕婦打小人容易受煞氣所侵害而導致流產，切勿亂試！