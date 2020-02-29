新版長跑神鞋Alphafly NEXT%　全面曝光

Nike AlphaFLY NEXT%以黑X綠色設計，有指鞋底厚度39.5mm，剛好符合國際田聯40mm上限的要求，而中底內的碳纖板會因應不同尺寸增減厚度。（互聯網）

Nike神級跑鞋Vaporfly NEXT%掀起的厚底跑鞋風波早前終於解決，除指定規格外所有參賽跑鞋要在比賽前最少4個月公開發售，未知是否要趕尾班車，Nike隨即將大家期待已久的新一代神鞋Alphafly NEXT%於3月起在全球各地陸續推出。明天（3月1日）的東京馬拉松，多位星級跑手包括男神大迫傑同設樂悠太仲率先着住出賽。

去年尾Kipchoge「破2」所着的Alphafly屬Propotype原型款式，今次發售的Alphafly就作出改良，當然亦附合了國際田聯的新限制，鞋底厚度不高於40mm，及中底只設有一塊碳纖板（之前流傳Kipchoge所穿的原型款有多達3塊碳纖板！）。

新鞋最吸睛之處是前足加設多兩個Zoom Air氣墊，提供更大的能量回贈，而Alphafly NEXT% 的ZoomX泡棉比Vaporfly NEXT%更多，提供額外的衝擊防護與緩震效果。另一特點是碳纖板的厚度，之前Vaporfly所有尺碼都採用同一厚度的碳纖板，但在Alphafly NEXT% 中會因應不同尺寸增減厚度，尺寸較小的鞋底墊片彈性較大，尺寸愈大則愈堅實。

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鞋面面料方面，AtomKnit的全新超輕Flyknit鞋面。Flyknit材質經過蒸氣熨燙及拉長後更加輕盈貼合，有效避免滲水問題並提升透氣性，亦令新鞋雖然額外添加泡棉和兩個Zoom Air足底氣，都可保持輕盈。

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想搶先買到新鞋首先要跑得快，因為率先推出的日本定下條件，男子跑手全馬時間2小時50分以內，而女子則是3小時40分以內，先可以達標登記購買。所以要早買早享受，跑友們都係要多多練習跑快啲！