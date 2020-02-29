好多港人每年都會去曼谷度假，再遇上今年的疫情肆虐，泰國在東南亞而言，算是疫情較輕的地方，不如認真想想計劃一個曼谷避疫假期。要數2020年曼谷最矚目的全新酒店，當然一定是全球首間「東方快車酒店」，設計參照《東方快車謀殺案》的車廂房，品味出眾，古典奢華。

雅高酒店集團（AccorHotels）於曼谷開設以東方快車主題酒店，酒店將設154間客房，當中包括9間套房及2間頂層公寓。酒店重現百年歷史的豪華列車「東方快車」（Oriental Express）的奢華裝潢，並選址曼谷新地標、市內最高建築King Power Mahanakhon內。還有室外按摩池、天台酒吧、法國嬌蘭水療美容中心等豪華設施。如果避疫都可以有如此享受，真的可以令人暫時忘卻煩憂。住客除了足不出戶，就可以享受一系列豪華配套之外，更可以到King Power Mahanakhon頂樓欣賞曼谷全景之餘，呼吸新鮮空氣！

地址：114 Naradhiwat Rajanagarindra Rd, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500 Thailand