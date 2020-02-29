雜菜雞肉　原煲炒焗最方便

媽媽們為了慳口罩和少出門，通常都會買定幾日食材，既要照顧仔女又要煮飯，其實更加忙碌，如果一道菜有齊蔬菜肉類就很方便。IG @cleanfoodcrush就教大家一煲過烤煮雜菜雞腿肉。大家可選擇去骨雞腿肉，去掉雞皮後切塊，由於要煎煮和烤焗，建議雞肉和蔬菜切大塊一點，即使烹煮後也得以保持口感。醃肉時除了普通麵粉，也可選擇無麩質麵粉或葛粉。

利用可入焗爐的煲，先煎香雞腿肉，除了橄欖油，也可選用酥油或牛油果油來煎，之後可加湯來慢火煮，待湯汁變濃稠時，將香料和雜菜放入煲內烤焗便完成。開蓋後即時聞到濃濃的肉香，無論是小朋友或大人都啱食，簡單來一碗白飯便可有肉有菜，再加點湯汁來撈飯，小朋友都喜歡吃。

材料：

無骨雞腿肉 2磅

橄欖油 1湯匙

乾牛至 1湯匙

海鹽 1/4茶匙

黑胡椒碎 1/4茶匙

麵粉 4湯匙

雞湯 3杯

薯仔 12安士

紅蘿蔔 4條

洋葱 2個

蒜茸 4瓣

月桂葉 2片

番荽碎 1/4杯

做法：

1.雞腿肉去皮切件、薯仔去皮切件、紅蘿蔔去皮切件、洋葱切件。

2.雞肉加海鹽、黑胡椒、麵粉和牛至拌勻。

3.於可放入焗爐的鍋內加油，放入雞肉炒約5至6分鐘。

4.加入蒜茸，炒約1分鐘。

5.加入雞湯、肉桂葉，慢火煮至醬汁略為濃稠。

6.倒入紅蘿蔔、洋葱和薯仔。

7.加蓋後連鍋放入焗爐，以攝氏180度焗1小時，之後拿走肉桂葉，加番荽碎裝飾便成。