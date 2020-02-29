雜菜雞肉 原煲炒焗最方便
2020年02月29日 12:00
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剛出爐的烤雞肉蔬菜，軟腍而入味。（互聯網）
媽媽們為了慳口罩和少出門，通常都會買定幾日食材，既要照顧仔女又要煮飯，其實更加忙碌，如果一道菜有齊蔬菜肉類就很方便。IG @cleanfoodcrush就教大家一煲過烤煮雜菜雞腿肉。大家可選擇去骨雞腿肉，去掉雞皮後切塊，由於要煎煮和烤焗，建議雞肉和蔬菜切大塊一點，即使烹煮後也得以保持口感。醃肉時除了普通麵粉，也可選擇無麩質麵粉或葛粉。
利用可入焗爐的煲，先煎香雞腿肉，除了橄欖油，也可選用酥油或牛油果油來煎，之後可加湯來慢火煮，待湯汁變濃稠時，將香料和雜菜放入煲內烤焗便完成。開蓋後即時聞到濃濃的肉香，無論是小朋友或大人都啱食，簡單來一碗白飯便可有肉有菜，再加點湯汁來撈飯，小朋友都喜歡吃。
材料：
無骨雞腿肉 2磅
橄欖油 1湯匙
乾牛至 1湯匙
海鹽 1/4茶匙
黑胡椒碎 1/4茶匙
麵粉 4湯匙
雞湯 3杯
薯仔 12安士
紅蘿蔔 4條
洋葱 2個
蒜茸 4瓣
月桂葉 2片
番荽碎 1/4杯
做法：
1.雞腿肉去皮切件、薯仔去皮切件、紅蘿蔔去皮切件、洋葱切件。
2.雞肉加海鹽、黑胡椒、麵粉和牛至拌勻。
3.於可放入焗爐的鍋內加油，放入雞肉炒約5至6分鐘。
4.加入蒜茸，炒約1分鐘。
5.加入雞湯、肉桂葉，慢火煮至醬汁略為濃稠。
6.倒入紅蘿蔔、洋葱和薯仔。
7.加蓋後連鍋放入焗爐，以攝氏180度焗1小時，之後拿走肉桂葉，加番荽碎裝飾便成。