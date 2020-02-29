連續兩年，都能夠在北海道滑咗雪糕般厚嘅雪，其實真係好開心，而且有幸可以在疫情前回港，享受到一個咁開心嘅旅程，喺依家咁嘅環境下，諗吓開心事保持正能量、唔好畀外界環境影響得太多，這都是自我修行嘅一個好方法。

大家可能會問我點解唔學Board？似乎大眾都認為Board係潮流指標，其實我係學Ski嘅，可能同我細個時有溜冰有關，肌肉有一定記憶，易上手好多。Ski一樣有好多Tricks，一樣可以有好多靚嘅衫，我哋女子閨密都會在出發前商討一下滑雪服飾，甚至夾埋着同一樣或襯好顏色嘅服裝一齊影相。Ski嘅服飾比較修身，唔同Board嘅闊袍大䄂，較為女性化一點，而今次大家就決定一齊長髮Look，網購準備咗一個長長嘅假髮，連埋頭戴冷帽，營造出少女感造型。本來係扮靚嘅項目，點知有驚喜！原來戴住假髮更加保暖，仲可以做埋頸套。戴上後根本唔願意除落嚟，所以戴足咁多日假髮，連戀人都話好滿意我呢個造型，都話男人真係要有新鮮感啦！所以分享畀大家知去滑雪時，不妨戴埋假髮一齊去，保暖之餘又可以不同形象影相，一流！

另外，這次北海道之旅，發現了一款Under $100嘅好用眉毛防脫液，雖然自己好想去飄眉，只可惜自從康復後，皮膚唔爭氣，做任何較為侵略性嘅皮膚治療都會出事，紅腫滿面。如果大家都屬於我這類敏感抵抗力差嘅肌膚，可以用這支Gel，畫眉後再塗上眉色就可以持久好多，唔會點甩色。響依家日日要戴口罩嘅日子，冇飄眉嘅女士都可以參考下呢個方法，令自己雙眼望落去精神啲！