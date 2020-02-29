三界五行：長壽秘訣　其實簡單

孫思邈在深山採藥，機緣巧合下為一老虎醫治，從此無論孫思邈到哪裏採藥，牠都會暗中守護，直到孫思邈終老，騎虎升仙。（互聯網）

孫思邈的法相，既供奉在孫真人祠廟，也供奉在百姓家中，就等於觀音、黃大仙、呂祖、孔子、關帝……等儒釋道的神佛一樣。孫思邈的法相，有手持掛有葫蘆拐杖的，有坐着老虎的，也有坐虎攬龍的，各有特色，各有道理。

孫思邈曾在峨眉山、五台山、終南山、太白山等地隱居，採藥濟世救人，拐杖和葫蘆就是法器，善信把孫真人這個法相供奉在家（勿用葷食拜祭，也不供香火，一杯清水，或用水養一支富貴竹就可以了），拐杖寓意有倚仗，葫蘆寓意靈丹妙藥、福來，保佑一家健康平安。

坐虎，是孫真人的道家法相。孫思邈在深山採藥，有一隻老虎走來，跪在地上，貌甚痛苦，孫思邈定神看清楚，發覺有大骨頭骾在老虎咽喉，孫思邈用隨身攜帶的銅圈，把大骨頭拔出來。此虎不是平凡老虎，從此，無論孫思邈到哪裏採藥，牠都會暗中守護，直到孫思邈終老，騎虎升仙。

孫思邈與龍也有緣，相傳曾救了神龍一命，孫思邈升仙，龍與他形影不離，供奉孫思邈坐虎攬龍的法相，寓意龍精虎猛，生龍活虎，健康長壽，同時，也保佑風調雨順，國泰民安。

由此可見，心地善良，樂助好施，是長壽的重點。常運動，多走動，是健康長壽的關鍵。活到老做到老，精神有寄託，身心健康。孫思邈基本食素，而且，他所開藥方，都不用動物，虎骨、熊膽、鹿茸、麝香、象牙絲、犀牛角……一律用草藥代替，珍惜生命，積德積壽。

方向宇