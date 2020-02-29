美食婷：冇米開飯　轉食糯麥愈食愈Fit

美食婷同大家一樣，以前就忙着上網買衫，最近則日日留意網上的口罩行情，日思夜盼訂購的口罩何時才發貨到香港。除了訂口罩、酒精、搓手液及漂白水這防疫4寶外，當然要搜羅一下世界各地的食材，餐餐食住家飯也可以保持新鮮感，然後我就在日本網站搵到「もち麦」這種據說能夠代替白米的瘦身食品，既然超級市場冇米賣，有好嘢梗係即刻同大家分享啦！

日本糯麥飯桶救星

顧名思義「もち麦」是大麥的一種，也是釀製啤酒及麥茶的原料之一，由於口感像糯米般煙煙韌韌，所以中文譯作糯麥，實際上與糯米並無關係。香港人對這種大麥可能聞所未聞，不過只要問問日本的女性，她們都會對「もち麦」讚不絕口，皆因她們都深信細細粒的糯麥有驚人的減肥效果，更被視為「飯桶」的救星。

低卡高纖 幫助消化

究竟糯麥如何達到減肥效果？原來它兼具低熱量及高纖維的優點。熱量方面，150克白米的熱量約225kcal，而糯麥則只有198kcal；至於食物纖維，100克玄米含有3克纖維，同時含有水溶性食物纖維與不溶性食物纖維的糯麥卻高達12克，比玄米高出4倍，更是白米的25倍。另一方面，糯麥又含有β-Glucan（β-聚葡萄醣）這種水溶性纖維，能有效抑制胰島素分泌，不但可以控制血糖平衡，減低患上糖尿病、冠心病、高血壓的風險，由於β-Glucan不容易消化，可以把腸道內的多餘膽固醇排出體外，從而達到瘦身功效。

拌勻白米 更易入口

講到尾始終是大麥，煮法應該跟大米有所不同吧！正如上文所述糯麥蘊含豐富食物纖維，加上口感煙韌彈牙未必人人吃得慣，所以一開始最好將1份糯麥與4份白米混合，慢慢才把分量減到1:1。水的分量也要注意，平時白米與水的比例為1:1，但煮糯麥要更多水，1:2的水量就至為理想。