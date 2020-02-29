親子DIY　健康杯子蛋糕

趁近日停課，小朋友留在家時間更多，家長們不妨利用多點天然食材和他們作親子DIY，既消磨時間又健康一點。IG @ fitfoodiefinds利用健康的香蕉、紅蘿蔔及核桃等食材，炮製美味的杯子蛋糕。香蕉蓉內混和了楓糖漿、希臘乳酪和無糖杏仁糖等，再連同乾身的材料一起攪勻成粉漿，之後就可倒模烤焗。

眾多材料製作出來的紅蘿蔔杯子蛋糕，口感本身已很豐富；想更好吃的話，可在表面蘸點糖粉水待乾，令整體味道更香甜。小朋友吃一個作茶點或早餐，變相吃多幾啖蔬果，相當有益。

濕材料：

香蕉蓉 1隻

雞蛋 2隻

原味希臘乳酪 1/4杯

椰子油2 湯匙

雲呢拿香油 1茶匙

無糖杏仁奶 半杯

楓糖漿 半杯

乾材料：

全麥麵粉 1.5杯

泡打粉 半茶匙

蘇打粉 半茶匙

肉桂 1.5茶匙

肉荳蔻 1/4茶匙

鹽 1/8茶匙

紅蘿蔔碎 1杯

核桃碎 半杯

其他材料：

糖粉 半杯

水 3茶匙

做法：

1.濕材料除椰子油外，全部拌勻備用。

2.再將乾材料全部混合，加在濕材料中拌勻。

3.倒入椰子油拌勻。

4.混合物倒模，攝氏180度焗16至18分鐘。

5.糖粉加水拌勻，杯子蛋糕表面蘸糖粉水，待乾便成。