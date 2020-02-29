親子DIY 健康杯子蛋糕
2020年02月29日 17:00
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以紅蘿蔔和香蕉製作的杯子蛋糕，口感豐富。（互聯網）
趁近日停課，小朋友留在家時間更多，家長們不妨利用多點天然食材和他們作親子DIY，既消磨時間又健康一點。IG @ fitfoodiefinds利用健康的香蕉、紅蘿蔔及核桃等食材，炮製美味的杯子蛋糕。香蕉蓉內混和了楓糖漿、希臘乳酪和無糖杏仁糖等，再連同乾身的材料一起攪勻成粉漿，之後就可倒模烤焗。
眾多材料製作出來的紅蘿蔔杯子蛋糕，口感本身已很豐富；想更好吃的話，可在表面蘸點糖粉水待乾，令整體味道更香甜。小朋友吃一個作茶點或早餐，變相吃多幾啖蔬果，相當有益。
濕材料：
香蕉蓉 1隻
雞蛋 2隻
原味希臘乳酪 1/4杯
椰子油2 湯匙
雲呢拿香油 1茶匙
無糖杏仁奶 半杯
楓糖漿 半杯
乾材料：
全麥麵粉 1.5杯
泡打粉 半茶匙
蘇打粉 半茶匙
肉桂 1.5茶匙
肉荳蔻 1/4茶匙
鹽 1/8茶匙
紅蘿蔔碎 1杯
核桃碎 半杯
其他材料：
糖粉 半杯
水 3茶匙
做法：
1.濕材料除椰子油外，全部拌勻備用。
2.再將乾材料全部混合，加在濕材料中拌勻。
3.倒入椰子油拌勻。
4.混合物倒模，攝氏180度焗16至18分鐘。
5.糖粉加水拌勻，杯子蛋糕表面蘸糖粉水，待乾便成。