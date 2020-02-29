親子DIY　健康杯子蛋糕

2020年02月29日 17:00
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    以紅蘿蔔和香蕉製作的杯子蛋糕，口感豐富。（互聯網）
    趁近日停課，小朋友留在家時間更多，家長們不妨利用多點天然食材和他們作親子DIY，既消磨時間又健康一點。IG @ fitfoodiefinds利用健康的香蕉、紅蘿蔔及核桃等食材，炮製美味的杯子蛋糕。香蕉蓉內混和了楓糖漿、希臘乳酪和無糖杏仁糖等，再連同乾身的材料一起攪勻成粉漿，之後就可倒模烤焗。
    眾多材料製作出來的紅蘿蔔杯子蛋糕，口感本身已很豐富；想更好吃的話，可在表面蘸點糖粉水待乾，令整體味道更香甜。小朋友吃一個作茶點或早餐，變相吃多幾啖蔬果，相當有益。
    濕材料：
    香蕉蓉　1隻
    雞蛋　2隻
    原味希臘乳酪　1/4杯
    椰子油2　湯匙
    雲呢拿香油　1茶匙
    無糖杏仁奶　半杯
    楓糖漿　半杯
    乾材料：
    全麥麵粉　1.5杯
    泡打粉　半茶匙
    蘇打粉　半茶匙
    肉桂　1.5茶匙
    肉荳蔻　1/4茶匙
    鹽　1/8茶匙
    紅蘿蔔碎　1杯
    核桃碎　半杯
    其他材料：
    糖粉　半杯
    水　3茶匙
    做法：
    1.濕材料除椰子油外，全部拌勻備用。
    2.再將乾材料全部混合，加在濕材料中拌勻。
    3.倒入椰子油拌勻。
    4.混合物倒模，攝氏180度焗16至18分鐘。
    5.糖粉加水拌勻，杯子蛋糕表面蘸糖粉水，待乾便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B8y2dPeHrPw/