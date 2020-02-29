本日日本：新溫泉旅館　愛美人士必去

溫泉旅館大家應該住唔少，但大多數都以保留傳統面貌作招徠，有冇不一樣的新鮮體驗呢？答案當然係Yes喇！話說有150年創業歷史、位於京都府京丹後市的炭平旅館最過踩過界，剛於本月上旬在兵庫縣城崎溫泉開設了主打豪華路線的炭平別邸 季ト時。特別之處除了建築本身由逾100年歷史的文化遺產建造物Asagoya旅館改建外，亦同時引入多項溫泉旅館少見的新嘗試。例如找來了屢獲殊榮、以大膽設計聞名的Supermaniacci公司合作，令旅館內部布置充滿了摩登潮味，當中可以俯視溫泉街景色的和服天空Lounge，更找來曾幫Lady Gaga設計和服的齋藤丈太郎來出手處理，帶來不一樣的獨特空間布置。

旅館只有6間客房，並採取全包收費（All Inclusive），無論用餐及飲品都係免費享用。住客在此可以享用源泉溫泉（即係從地底直接流進泉池的溫泉，流進泉池裏的湯泉最後會直接排出不會再利用），主打日本發酵食品的美容料理、日漢配方香草飲品及溫泉美體治療等服務，啱晒愛美一族。而這間旅館更破格地採用了緬甸人作為旅館支配人（即總經理），而旅館更會將營業額的1%捐給緬甸的孤兒院及醫療機構，將旅遊及慈善連結起來，令旅程變得零舍有意義！收費方面，1泊兩食每位30,000日圓起。

炭平別邸 季ト時

地址：兵庫縣豐岡市城崎町湯島字長崎797