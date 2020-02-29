萬年曆錶　精準無誤度過閏年

今日2月29日是每四年一度的閏日，這特別日子對腕錶品牌來說卻是極大挑戰，因為僅有頂級複雜的萬年曆功能機械腕錶，才可準確計算閏年及閏日，令腕錶在除夕午夜一刻，閏年指示會由3轉為4。由該刻起，腕錶將會正確地由2月28日過渡至29日，然後在閏日午夜之時直接跳至3月1日。要做到這複雜萬年曆功能，就必須研發出一個可以表示整個四年周期內全部48個不同長度月份的機械程式。

要數萬年曆機械腕錶，不可不提A. Lange & Sohne，品牌由2001年起至今已推出了8款可計算閏年的時計，其中Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar，就採用了創新的裝置，令多個日曆顯示完美融合至LANGE 1的錶盤結構，同時不影響Lange 1標誌性的不重疊及不對稱布局設計。裝置的主要元件是以全新方式顯示月份的專利月份外圈。外圈取代以凹槽程式輪推進月份的傳統裝置。

然而，這個創新裝置卻為機芯設計師帶來另一項新挑戰—設計師必須找出辦法令這個大型外圈可於轉至下一個月份的同時旋轉30度。這個新元件比相對極為輕巧和細小的程式輪長4倍，設計師於是着手尋找另一種可以大幅度推進月份外圈及計算各個月份長度的創新辦法。月份外圈由內置的齒輪驅動，每年自轉一圈。齒輪邊緣帶有波浪形凹槽的線條，裝上彈簧的取樣槓桿沿外圈線條滑動，偏離幅度與凹槽深度互相對應，偏離愈大，代表月份愈短。2月時，取樣槓桿的延伸部分會與閏年盤下的凸輪接觸，裝置遂可以分辨究竟是只有28天的平年還是有29天的閏年。