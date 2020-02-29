【Model Hunter】仙氣香港正妹　Jessie

「我係Jessie Tai，大家可以叫我和和。」（互聯網）

香港靚女有好多，但散發仙氣的卻很少，今次帶大家認識的Jessie就是其中之一。身為網絡主播的她，擁有一雙明眸大眼及白皙皮膚，一臉無辜笑起來相當甜美。翻看她讀書時的舊相，樣子更與如今靚樣沒有分別，證明全天然無人造添加，絕對是仙氣級靚女！

問：「你叫咩名﹖」

答：「Hello~ 我叫Jessie，中文叫和和，星座係白羊座。」

問：「你最喜歡拍攝甚麼題材﹖」

答：「我喜歡拍攝比較生活化同無厘頭嘅相，例如食野、旅行、寵物。」

問：「拍攝咁耐有無咩難忘經歷﹖」

答：「試過最難忘係著咗唔適合嘅內襯，結果出到嚟大家會Focus咗係個Part度。」

問：「你覺得自己最靚邊個部分﹖」

答：「自己五官冇邊部分最突出，不過拼埋又算OK，XD。」

問：「喜歡怎麼樣的男生﹖」

答：「細心體貼嘅男生最吸引，但唔鍾意俾人管。」

問：「你平日有咩興趣﹖」

答：「我喜歡畫畫，整陶瓷或者手作，平時得閒會花好多時間打機！」

問：「最近忙甚麼﹖」

答：「主要忙於管理網紅及主播工作，放工之後就去做瑜珈同Gym Keep Fit！」

問：「將來有咩抱負﹖」

答：「自己鍾意打機同扮靚，希望可以俾多啲人認識，出席有關遊戲嘅拍攝同活動。另外希望將來可以開一間藝術中心，同更多人交流，不過等成熟些嘅時候先做啦！哈哈！」

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