白羊：事業運雖持續不穩，但士氣鬥志較佳，有利開單、簽約、求職及謀事等，宜積極。

金牛：精神遜但社交運稍佳，出門、出勤及海外項目等雖具阻力，保持耐性將有助進展。

雙子：感情及親子關係或見不穩，卻具改善空間，宜趁公餘多加溝通，將有助增進情誼。

巨蟹：情緒持續不穩，感情及家庭問題或會較頻，宜小心處理意見分歧，勿小事化大。

獅子：工作壓力持續較大，體能亦見不穩，卻具改善空間，宜檢討重整，爭取更佳表現。

處女：親子及感情生活或見不穩，偏桃花較重，宜多加自律，免因一時心散而影響關係。

天秤：人氣、情緒及家庭運或較不穩，但體能稍佳工作進度理想，可多予時間給身邊人。

天蠍：辭令及思考力不穩，工作壓力或會較猛，但人緣較佳，多作協調將有助化解壓力。

人馬：家庭、約會等開支較大，需多加節約。正財運稍佳，有利開單、簽約，宜積極。

山羊：情緒持續不穩，家庭運稍遜，但辭令及思考力稍佳，多聆聽將有助改善相處情況。

水瓶：辭令及思考力稍遜，但精神狀態回穩，較能集中精神，有助維持工作及功課進度。

雙魚：社交及財運稍遜，宜小心處理人事及金錢事宜。幸人氣轉佳，多予耐性可助過渡。