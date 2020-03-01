生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 俗語說有捨才有得，清除雜物猶如清除內心煩憂，讓一切更順利。

牛：→ 無意中找到渴望已久的心頭好，既然沒有金錢壓力，不妨買來獎勵自己。

虎：→ 愛情運不順遂，若有心儀對象想表白，不如先等待一下，現在並非好時機。

兔：↓ 別人的是非毋須理會，這根本不會對你造成影響，還是當笑話聽完就算！

龍：↓ 小心因一時之氣和別人起衝突。避免與人有金錢轇轕、管好嘴巴，早點回家。

蛇：→ 今天小心因口舌之爭得罪人而不自知，還是小心點說話，以免惹來是非。

馬：→ 不懂的事情不要逞強，前輩的經驗之談能讓你獲益良多，不妨多聽聽！

羊：↑ 突然想起一個久沒前往的地方，再度拜訪時，或會令你有新的啟發。

猴：→ 長輩對你嘮嘮叨叨，其實只是關心你的表現，不要擺出一副不屑的樣子。

雞：↓ 是日沖煞，就算工作沒得到欣賞和認同，也不必沮喪，問心無愧便可。

狗：★ 情人在你需要安慰時借出肩膊，送上關懷，令你感覺窩心。粉紅色有助增運。

豬：↑ 有時候應該要對自己好一點，既然有喜歡的東西，若負擔得來不妨買下吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌