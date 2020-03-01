【心理測驗】意麵情迷　透視你的戀愛態度

最近不少人都滅少外出，情願在家煮食，除米飯外，可會偶爾炮製麵食，如意大利粉？在不同食材、烹調方法及配搭下，意大利粉的確能演變出千變萬化，從你所挑的意大利粉，正正透視你的愛情生活有多精彩，讓心理測驗豐富你的生活吧！

【問題】

你決定是日晚餐是煮意大利粉，你會選擇哪款口味呢？

A.海鮮意粉

B.白汁意粉

C.田園意粉

D.肉醫意粉

【結果分析】

A.愛得果斷

你是一個愛得相當果斷的人，一旦遇上心儀對象，便立即全情投入，積極想盡新奇點子抓緊對方。不難想像熱戀期間，你與另一半更會經常放閃，成為眾人羨慕的一對。當發現關係變質，你會決絕揮斬情絲，以免蹉跎歲月，亦能在短時期投入另一段感情。

B.喜歡幻想

活在幻想中的你，時刻憧憬愛情發生。單身時，你不時幻想着在怎樣戲劇性的情況下，跟陌生人觸電。談戀愛時，也很容易陷入其中，甚至渴望對方配合你幻想中的愛情劇本「演出」。對方有可能因你嚴苛的要求，而感到壓力重重；如你珍惜對方，建議你愛得貼地一點。

C.善於心計

說你善於心計，倒不如說你是一個投其所好的人，平時你絕對不會向別人揭開自己的底牌，對任何人也表現得恭恭敬敬。你明白到自己擁有吸引異性的魅力，遇上心儀對象，自然會渾身解數，甚至完全以對方的步伐為自己的生活中心，以博取好感。

D.個性單純

不拘小節亦喜歡樂於助人的你，面對戀愛，也是保持着一顆單純的心，渴望跟另一半過着簡單的生活。奈何你頭腦有時也流於單純，有時可能會感受不到別人對你的愛慕之情，若沒有朋友從旁幫忙，就會白白錯失緣分。