蜘蛛俠人偶　大玩Mix ＆ Match

動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》憑大玩蜘蛛俠平行時空及漫畫框表達方式而大受歡迎，自上映後不乏廠商推出玩具，當中包括由副廠製作的一系列Action Figure。近年出蜘蛛俠「不遺餘力」的Hot Toys最近也加入大軍，宣布推出男主角麥爾斯莫拉利斯的1:6人偶。

廠方特別按照角色的身形比例，塑造一個可動幅度高的專用素體，高約29cm、具有逾30多個可動關節，當中上半身增強了關節機能，能夠擺出蜘蛛俠大幅度動作。今次頭雕有多個Mix & Match玩法，跟盒除有一個全新製作的蒙面頭部連四對可替換眼部配件外，真人頭雕更有兩個表情之多，同具磁力功能，可按需要替換上髮雕及半拉開面罩配件，呈現他在電影中裸顏及面罩脫到額頭的不同造型。

服飾方面，人偶穿上一件胸口燙印上紅色蜘蛛圖案的黑色緊身戰服，並附有紅色有帽拉鏈外套、藍色外套、白色圓領Tee、灰藍色運動褲及紅白色波鞋，配襯組合極多。美中不足是那對Air Jordan 1沒有取得授權，所以波鞋面沒有「一剔」標誌，為求像真可能要另配副廠波鞋了。配件包括一枝噴漆罐和一包蜘蛛COSPLAY服飾包裝，另有五條蜘蛛絲、4款貼紙及10隻手掌，地台更經過特別設計，甚具漫畫風格，陳列出來相當搶眼！

人偶即日接受公開預訂，預訂價約為千六蚊，以人偶質素及配件豐富度來說尚算合理，派貨日期則定在2021年第2季至第3季。