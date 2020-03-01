三界五行：傳統智慧　新的詮釋

預防新肺炎疫症的呼籲：「戴口罩，不出門」，其實是中國傳統智慧，是老祖母智慧。

「戴口罩」，古訓是「病從口入，禍從口出」，聚餐、聚會、出門不戴口罩，很可能被傳染，沒口罩，「口沒遮攔」易招惹「病從口入」。而「禍從口出」，以前俗語是「衰多口，講錯嘢」而惹禍上身，現在是一個帶菌者如果不戴口罩，口沫橫飛，就會禍及家人、鄰居、同事甚至全村、全城、全世界的人。

「不出門」，古訓是「在家千日好，出門半朝難」。這句話，道理更顯淺，疫症高峰期，不上學、不返工，雖然帶來很多不方便、麻煩，甚至經濟損失，但是，沒有任何東西比生命更寶貴，安在家中，苟存性命於「疫」世，是沒辦法之中最好的辦法。出門危機四伏，艱難險阻，提心吊膽，用生命去「博」一鋪，不划算。

因此，健康之道「管好嘴，邁開腿」，疫症期間也有新的意思，「管好嘴」，更有必要，否則食飽瞓，瞓飽食，不能邁開雙腿去上學、返工，也不能出外散步、運動，體重增加事小，血壓、血糖、血脂增值就事大。目前的天氣，愈瞓愈想瞓，中醫稱之為 「春睏」，是「濕氣」所致，扁豆、赤小豆、粉葛煲鯪魚，加一片薑，一片陳皮，有助去濕（鯪魚打鱗去腮除內臓，用煲魚袋裝著煲以免骨剌）。同時，「氣行濕自消」，在家練俯臥撐、仰臥起坐、伸展四肢、扭腰、啞鈴、瑜伽，都有行氣化濕，健美秀身作用。

方向宇