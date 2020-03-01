今晚食乜：買唔到米？　一樣可煮湯飯

2020年03月01日 15:00
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    清香飽肚的蔬菜雞肉米型粉湯，熱辣辣吃最正。（互聯網）
    本地除了缺口罩，民生用品如米、廁紙，在這刻還不斷有人搶購，買唔到米？唔緊要，其實可以搵類似代替品，IG @ feelgoodfoodie就教大家用似米粒的Orzo意粉來配蔬菜雞肉湯。平常蔬菜如洋葱、紅蘿蔔的外皮，批走後別掉，用它們來煲湯底，更加入味，利用蔬菜外皮加切件的雞腿肉和調味煲煮後，撈起雞肉和隔渣便成為雞湯。
    雞肉撕成雞絲，若然趕時間的話，也可利用電動打蛋器來協助，效果一樣咁好。炒香蔬菜後，倒入好似米粒的意式米型粉Orzo意粉，和雞湯及香料等一齊煲煮，最後加點檸檬汁令湯汁更清香，上桌後加番荽碎就食得。粒粒飽滿分明的米型粉，配入晒味的雞湯和雞肉來吃，又有大量蔬菜，大人和小朋友都啱食。
    材料：
    無骨去皮雞腿肉　1磅
    洋葱粒　1個
    去皮紅蘿蔔粒　3條
    芹菜粒　3個
    牛油或橄欖油　1湯匙
    蒜蓉　2瓣
    乾迷迭香　1茶匙
    Orzo意粉　3/4杯
    薑黃粉　1/8茶匙
    檸檬汁　1至2個
    番荽碎　少許
    月桂葉　2至3片
    鹽　少許
    黑胡椒粒　少許
    水　8至10杯
    做法：
    1.洋葱粒皮、紅蘿蔔皮、芹菜葉放煲內，放上雞腿肉，表面灑上鹽和黑胡椒、月桂葉。
    2.加水煮約30分鐘，隔渣。
    3.雞腿肉撕成雞絲。
    4.炒香洋葱粒、紅蘿蔔粒和芹菜粒，加蒜蓉、迷迭香、薑黃粉、Orzo意粉拌煮。
    5.倒入雞湯煮約20分鐘。
    6.倒入檸檬汁，上桌時灑番荽碎便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B8l_ypSlG8i/