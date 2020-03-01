今晚食乜：買唔到米？　一樣可煮湯飯

本地除了缺口罩，民生用品如米、廁紙，在這刻還不斷有人搶購，買唔到米？唔緊要，其實可以搵類似代替品，IG @ feelgoodfoodie就教大家用似米粒的Orzo意粉來配蔬菜雞肉湯。平常蔬菜如洋葱、紅蘿蔔的外皮，批走後別掉，用它們來煲湯底，更加入味，利用蔬菜外皮加切件的雞腿肉和調味煲煮後，撈起雞肉和隔渣便成為雞湯。

雞肉撕成雞絲，若然趕時間的話，也可利用電動打蛋器來協助，效果一樣咁好。炒香蔬菜後，倒入好似米粒的意式米型粉Orzo意粉，和雞湯及香料等一齊煲煮，最後加點檸檬汁令湯汁更清香，上桌後加番荽碎就食得。粒粒飽滿分明的米型粉，配入晒味的雞湯和雞肉來吃，又有大量蔬菜，大人和小朋友都啱食。

材料：

無骨去皮雞腿肉 1磅

洋葱粒 1個

去皮紅蘿蔔粒 3條

芹菜粒 3個

牛油或橄欖油 1湯匙

蒜蓉 2瓣

乾迷迭香 1茶匙

Orzo意粉 3/4杯

薑黃粉 1/8茶匙

檸檬汁 1至2個

番荽碎 少許

月桂葉 2至3片

鹽 少許

黑胡椒粒 少許

水 8至10杯

做法：

1.洋葱粒皮、紅蘿蔔皮、芹菜葉放煲內，放上雞腿肉，表面灑上鹽和黑胡椒、月桂葉。

2.加水煮約30分鐘，隔渣。

3.雞腿肉撕成雞絲。

4.炒香洋葱粒、紅蘿蔔粒和芹菜粒，加蒜蓉、迷迭香、薑黃粉、Orzo意粉拌煮。

5.倒入雞湯煮約20分鐘。

6.倒入檸檬汁，上桌時灑番荽碎便成。