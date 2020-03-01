營養師教整抗菌Lunch Box

近日超市斷糧程度，有時嚴重過打風，除白米外，或許不少家庭都會多買一些粉麵，今次請來營養師高芷欣分享一款以全麥通粉為主角的食譜。易整又健康，更是Lunch Box不錯的選擇呢！

所謂「全麥食品」，指的是一些利用沒有去掉麩皮的麥類，磨成麵粉所做的食物，所以做出來的食物顏色較深色，口感也較粗糙，但由於保留了麩皮中的大量維他命、礦物質、纖維素，因此營養價值更高一些。講番今次的主角──全麥通粉，原來一般通粉是黃色，但全麥通粉通常較啡紅色，蛋白質含量較一般通粉更高。其他材料還有洋葱、蒜頭這兩個抗菌之寶，希望為大家健康打打氣。亦可按個人喜好，加上其他材料，如三文魚、吞拿魚、雞柳等。

蒜香全麥通粉

材料（4人分量）：

全麥通粉 400克

意粉醬 400克

蒜頭 1個

洋葱 1個

粟米粒 1盒

香草 2片

月桂葉 2片

做法：

1.爆香洋葱蒜茸，加入意粉醬、香草、月桂葉、粟米粒和適量水煮汁。

2.通粉預先烚8分鐘後過冷河，再混合醬汁一起煮一分鐘即可。