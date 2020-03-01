本日日本：自動售賣機又關天神祭事？

喜歡感受熱鬧氣氛的朋友，具有1000多年歷史、作為日本三大節慶活動之一的大阪市天神祭應該唔會陌生，這個於7月24及25日舉辦的節慶活動，由祭奉「學問和藝術之神」菅原道真（845－903）的大阪天滿宮所舉行，節日期間，市內各處都開展神樂（祭神時演奏的音樂）及文樂（木偶劇）等日本傳統藝術表演，亦同時是世界上最大規模的水上慶典之一。

數數手指，距離天神祭仲有一段時間，但啱啱大阪天滿宮祖靈社星合之池前方，便特別設置了一部「天神祭支援自動售賣機」，率先炒熱氣氛！呢部機其實都係售賣一般飲品，特別之處除咗外觀前方及左右兩邊都有天神祭Logo，更過癮係會發聲，當投入硬幣時會發出「多謝協力天神祭」的慰問，當按飲品選擇時則有煙花發射的聲音，而拎出飲品時更會發出當地拍手賀成的語句「大阪締め」（先是喊「打ーちましょ」時拍手兩下，再喊「もひとつせー」拍手兩下，最後是「祝（いお）うて三度」拍手三下，於天神祭登場的船隻都會唸喊），讓大家感受到濃厚的當地風情文化。