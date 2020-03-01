一代籃神　Kobe Bryant簽名珍藏大晒冷

2020年1月26日，應該會是好多籃球迷永世難忘的日子，因為這天被公認為NBA籃球史上最偉大籃球員之一的Kobe Bryant不幸遇上直升機意外逝世，當時相信好多人都未能接受這位籃球巨星突然離世的消息，球場內他是球隊當中的精神領袖，帶領隊友剷籃入樽；球場外他對家庭的關懷備至及孜孜不倦的勤奮態度，亦好值得世人學習。

日前，Kobe Bryant及其女兒Gianna的追悼會，於洛杉磯湖人隊主場Staples Center舉行，與Kobe Bryant關係亦師亦友的Michael Jordan，上台致詞時亦淚流滿面，訴說兩位籃球界巨人惺惺相惜的兄弟情，讓人萬分傷感。

雖然一生只效力洛杉磯湖人隊的Kobe Bryant已經離我們而去，但世界各地不少球迷，其實一直都有不停收集有關他的球衣、球鞋及相關紀念單品，如今這些罕有珍貴的收藏品，就成為球迷對Kobe Bryant最美好的回憶。

是次接受訪問的Thomas Leung，就是香港一位收藏了好多Kobe Bryant親筆簽名珍藏品的籃球迷，當中不少絕版球衣及籃球卡更加是全球限量發售、數量極少的稀有珍品，現時這些紀念品已成為天價之物，要擁有絕唔容易，但作為Kobe Bryant球迷，即使遠觀欣賞這些鬼罕之作，相信已經相當開心。雖說一件件實物握在手中，感覺的確好實在，但Kobe Bryant烙印於大家腦海的回憶先係最珍貴。