副屏前後翻都得　V60 ThinQ本月開售

LG之前先後推出偽摺芒機V50 ThinQ及V50s ThinQ，手機在加裝「Dual Screen」副屏後就有雙屏幕效果。話咁快新一代V60 ThinQ 5G最近於網上發表，手機屏幕加大至6.8吋，連同副屏配件也加大至相同尺寸，在全新360度轉軸幫助下，內外摺疊均可。留意副屏外更設有2.1吋OLED小屏幕，用以顯示日期、來電及短訊等資料，相當細心。

應用方面，今代除了分屏顯示外，部分程式如YouTube、Chrome及地圖等均可跨越兩片屏幕作大顯示，視覺上更清楚。美中不足是屏幕之間的黑邊仍然頗為礙眼，而且未知主、副屏幕會否如上代般有色差問題，要留待有真機時作進一步測試了。

比起上代，相機部分也有所升級，升呢採用64MP主鏡頭、13MP超廣角鏡及ToF鏡頭，並是LG首部支援8K超高清錄清的智能手機。其他特色還包括旗艦級S865處理器、對應5G網絡、8GB RAM、128GB ROM、IP68防塵防水及MIL-STD 810軍規防護認證等。手機提供藍、白兩色，本月起於北美、歐洲、亞洲等市場開賣，睇番歷史香港有行貨的機會不高，但就應該有水貨引入，請繼續留意我們後續報道！