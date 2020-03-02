【教樂事】停課不停工　學習無疆界

透過老師自行錄製的教學短片，同學就算停課而「宅」在家，也能趕上學習進度。（設計圖片）

疫情肆虐，新型冠狀病毒一發可收拾，除了引致人心惶惶，也令市民的日常生活及工作大受影響，而學生更自農曆新年假後，一直未能回到校園，學習無奈被暫停。當復課日子一再延後，究竟莘莘學子該如何做到「停課不停學」?

【自製短片 教學無阻隔】

慶幸資訊科技的迅速發展，今次停課與03年沙士相比，學校在停課期間於行政及教學工作上採取的應變措施，大有不同。猶記得在教育局宣布停課初期，學校主要透過網絡視像程式進行不同的籌備工作會議，並在減少老師匯聚接觸及確保教學團隊健康工作的前提下，為學生的學習制訂了不同階段的學習方案。

在停課的首階段，教師們主要運用網絡世界內不同的學習資源，再加上教師自行製作的電子課業，透過電子平台發放以作為學生的學習材料。善用網上既有的教學資源好處，在於在短時間內，學生並不會因為疫情肆虐而完全停止學習，不過內容取材卻未必完全適合校內學生的學習需要。為杜絕這漏洞，我校因而醞釀展開一個名為「學習無疆界」的教學短片計劃。

【宅家自學 學習無間斷】

在「學習無疆界」教學短片計劃初期，透過不同途徑讓教師去思考短片教學與日常面對面授課，兩者間的差異所在，以及了解自行製作教學短片的實際技巧。作為領頭人，我先拋磚引玉，親自製作了兩段教學短片給老師作為示範，以引發他們思考。因為影片內容及技巧尚有不完善之處，正好提醒了他們在為學生製作影片時，箇中需要注意及完善的地方其實還有待他們改進。

就在全校教學團隊的齊心努力下，打着「停課不停工」，「學習無疆界亅名號的教學短片計劃，每周共製作約40段供小一至小六學生學習，並緊貼校本課程的教學短片。倘若學生在家能多加觀看，必然達致「停課不停學」，學習無阻礙的效果。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士（課程與創新教學/資優教育），從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。