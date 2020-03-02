東沖有料到：曼谷河畔的高級享受

多謝曼谷半島酒店的招待；上星期適逢小弟生日，該酒店特別安排了兩晚的住宿讓我享用，入住的房間是酒店3款VIP房間的其中一款。

話說酒店頂樓有4個單位，其中一個是平時很少開放、專門給乘坐直升機服務的顧客使用的Lounge，室內以飛機為主題，相當特別。另外三間則是套房，面積由千多呎至3千多呎不等，酒店方面為我準備了千多呎的那間，坦白說一個人入住實在大得有點誇張，若是3千多呎雙層的那間實在不敢想像呢！

講講該房間，有飯廳、客廳及主人房，也有可以讓人來煮食開飯的小型廚房，並設有書房及衣帽間，後者更大得像一間普通客房。不過最大賣點是設有佔地甚為廣闊的室外地帶，放有兩張沙灘椅讓你可以曬太陽外，更附設了一個超大型的水力按摩缸，對出可以欣賞到昭拍耶河的美景。這款大型水力按摩缸對我來說並不陌生，小時候於電視的旅遊節目已看過不少，而自己做旅遊節目時也經常介紹，不過只是「Dry拍」沒落水，因為不好意思要人家特意開一缸水給你，今趟終於可以讓我日浸夜浸，連續泡足兩日！這不禁令我有些感觸，昔日看到人家有份而自己冇份時，難免得個「恨」字，但所謂生死有時，今時今日得不到，不等於你將來沒有機會。多謝酒店的安排，終於可以一嘗在黃昏時候，邊泡水力按摩缸、邊欣賞美妙景色的感覺。其實這樣享受人生，住一晚也不至於超離地，每晚房租約HK$10,000多便能體驗，絕對比香港的五星酒店相宜。

事實上曼谷昭拍耶河之上也有不少五星級酒店，稍後我會入住即將於4月1日啟用的四季酒店。之前於四面神附近的四季酒店被改名，令該品牌在曼谷消失了一段日子，今日載譽歸來，並有香港著名粵菜廳龍景軒在此開業，究竟情況如何呢？待我親身試過後再跟大家分享。

胡慧沖