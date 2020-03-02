Meural Canvas II　隨時換「畫」

想提升家居的藝術氣息，掛起一幅畫作絕對係唔錯的選擇；不過裱起畫作工序繁複，最重要是畫作不能隨喜好、心情轉換。想隨時換「畫」的話，Netgear的Meural Canvas II智能藝術畫框就幫到你，提供21.5吋及27吋兩個尺寸，均採用1,080p解像度的IPS LCD防眩光啞面屏幕，令觀看時更加真實。

話明係智能產物，Meural Canvas II支援Wi-Fi，用家可透過Meural手機App遙距操控、設定畫框，訂閱Meural藝術會籍後就可以揀選逾30,000幅授版權的藝術作品，例如達芬奇、米高安哲羅、莫奈及梵高等大師的作品，隨時變成畫廊！當然，用家亦可以上載相片、畫作至畫框，用法靈活。

畫框前方設有光線感應器，屏幕會自動調節最佳亮度，環境全黑時就會自動進入睡眠狀態。最重要是支援手勢控制，畫框下方加入感應器，左右或上下揮動手掌即可顯示另一幅畫作或者顯示畫作資料，非常方便。

Meural Canvas II亦設有不同顏色的框架，包括黑、白、深木、淺木，模組化畫框設計令用家可以隨時更換框架，方便配襯不同色調的環境。