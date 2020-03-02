三界五行：春季養生　健康關鍵

時光真快，古人說：「光陰似箭，日月如梭」，箭，是古代武士最快的利器；梭，是舊時婦女織布的木梭。這句話忠告，無分男女，都要惜光陰。

現代科技進步，弓箭進化為火箭炮，織梭進化為穿梭機，時間也好像過得比以前快了。經濟環境好的人，「快活不知時日過」，掙錢和花錢，都覺得日子太快，時間不夠用。經濟環境不好的，以往是「度日如年」，現在只會慨歎：「日子真快，眨眼之間，又要交租」。而眼前這場世界大瘟疫，眨眨眼，已經由過年前的冬天，到了現在有點像夏天的暮春了！

春季的六個節氣：立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨，還有三天就是驚蟄了。驚蟄如果有春雷，驚醒蟄伏的萬物，是應節。而「清朝時節雨紛紛」，也是應節。換言之，加上雨水、穀雨這兩個以雨命名的節氣，提醒我們，這潮濕天氣，要好好保重身體，疫症期間，更須加倍小心起居，衣食住行不可掉以輕心。中醫「治未病」，講究「四季調神」，一年之計在於春，春季養生成功，接下來的夏、秋、冬季，一環帶一環，就可以帶出好身體。

但春季養生較難，天氣乍暖還寒，一日之內，氣溫、變化很大，如果有太陽，可能早上18度，中午28度，黃昏18度，半夜只有14度。衣服宜「捂」，要保暖，避免體內陽氣流失，陽氣不足，濕邪就乘虛而入，「傷風咳嗽，醫生眉頭皺」。因為濕邪對肝膽、脾胃、心肺、腎、大小腸都有影響，牽一髮動全身，預防容易，治療困難。

方向宇