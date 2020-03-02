今晚食乜：食花巧！馬賽克壽司

齊心抗疫！留家想想今晚食乜好？一於同小朋友一齊整留個賴花巧嘅馬賽克壽司食吓喇！做法唔算複雜，只需在組合食材時，留意將事前準備的4條紫菜飯卷放在四角，再按喜好放入各種刺身、煎蛋卷、青瓜等捲起切件即成。

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材料：

米 230克

青瓜 4條（1個）

三文魚刺身 4條（115克）

吞拿魚刺身 4條（115克）

雞蛋 1隻

鹽 少許

紫菜 3片

醬油、芥辣、醃薑片 各適量

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壽司醋：

糖 1湯匙

鹽 1茶匙

米醋 120毫升

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做法：

1. 雞蛋下少許鹽拂勻；燒熱鑊，下少許油，中火下蛋汁，攤開加熱約3分鐘，表面凝固後取出，放涼後捲起，備用。

2. 製作壽司醋，將所有壽司醋材料放入耐熱量杯中，以600W的微波爐加熱2分鐘，取出攪拌直至糖溶。

3. 米煮成飯後放入壽司桶，下壽司醋拌勻。

4. 放平紫菜，隻手輕輕弄濕，然後將3分1米飯均勻鋪在紫菜面。

5. 放上另一塊紫菜，然後切4等份成4條紫菜飯條。

6. 將紫菜放在捲蓆上，放入食材及紫菜飯條，最後捲成正方形，切件即成，蘸醬油及伴芥辣生薑同吃。