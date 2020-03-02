可麗餅BB被　讓寶貝萌上加萌

想到日本的街頭，你們會想到甚麼呢？到處可見的藥妝店、日本料理的餐廳，還是人頭湧湧的場景？對於吃貨來說，有一種街頭小吃一定是印象深刻的。那就是可麗餅了，鹹口味的可以當主食，甜口味的可以當甜點，多種口味天天換著花樣吃也太幸福了。

可麗餅除了好吃之外，各款的賣相也是相當的好看的。網上手作店「uhuhu」日前在日本線上商店「Creema」推出了可麗餅毛氈，迷你毛氈小小一張用來包着寶寶，或者是貓咪、狗狗可都是相當的萌，在Twitter上更是引起了熱論。

放大版的可麗餅毛氈軟綿綿的，放上不同的「配料」，無論是鹹口味的生菜、火腿、芝士、雞蛋毛氈，還是甜口味的水果（士多啤梨、香蕉、奇異果）和忌廉抱枕，組合起來跟寶寶或寵物拍照都是既可愛又治愈呀。

可麗餅毛氈的直徑是100cm，就算沒有小孩，也沒有養寵物，用來當迷你氈、捲起來當抱枕，甚麼是用來作裝飾也是非常的特別，作用多多，不同配料有不同的價格，有興趣的朋友可以到「Creema」的官網查詢。