專家五大貼士　教揀降噪真無線耳機

想在嘈雜的環境下聽歌，都聽得出音樂中的細節，一款支援主動降噪的耳機是必備之選。（互聯網）

想在嘈雜的環境下聽歌，都聽得出音樂中的細節，一款支援主動降噪的耳機是必備之選，針對這類用家，愈來愈多真無線耳機引進降噪功能，但可能一般消費者都不太明白選購這類降噪真無線耳機有甚麼要注意的地方，所以小記就邀請了耳機專家Cato傳授各位選購貼士，就算是新手都可揀到合心水的降噪真無線耳機。

貼士一：降噪會加大耗電負擔

不少人選購真無線耳機時，都會考慮耳機的續航力，不想聽聽下就要為耳機充電，而如果耳機支援降噪功能的話，耗電量會比一般耳機為大，以1MORE新推出的降噪真無線耳機ANC TWS為例，如果只是一般播放，充滿電後能連續播放6小時，但如額外開了降噪功能的話，連續播放時間就會減至5小時。消費者選購時，就要在續航力及降噪上取平衡。

貼士二：耳機是否抗風聲

降噪耳機的原理是透過機身的收音咪，收集環境聲音進行分析，之後發出與噪音相反的音頻。一些耳機設計時沒考慮到抗風聲問題，將收音咪設計在當風位置，當遇上大風環境，耳機就難以消除不必要的風聲，大大影響了音色的清晰度。

貼士三：店舖試聽有貼士

平時揀耳機可以在店舖試聽，音色滿意才買，但揀降噪真無線耳機就有難處，因為店舖不似地鐵、飛機環境般充斥一定頻率的低頻噪音，其實都有辨法的，在店舖試聽時，可戴著耳機開動降噪功能，然後靠近店舖的冷氣機，因為冷氣機運作時會產生一定頻率的低頻噪音，噪音模式接近地鐵、飛機，如果耳機可以消除到冷氣機噪音，那麼戴著乘地鐵、飛機時都能消除環境噪音。

貼士四：降噪水平可調校更自由

不少人都試過，戴著降噪耳機進入一些寧靜環境，用家會因降噪功能太強，而令耳朵有壓迫感，所以揀降噪真無線耳機時，最好揀一款能調節降噪水平的，乘地鐵、飛機時，將降噪功能調至最大，相反去到一些寧靜環境時能調低降噪，令耳朵不會感到壓迫感。