【美女饕廚】中法Fusion滋味　驚喜鹹魚煎堆

今次同閨密開餐的是這間中法混合嘅Fusion餐廳，廚師Vicky是香港人，所以在菜式裏面會加入本地元素，別具香港情懷，每一道菜都極度用心，非常別致。

第一道菜是煎堆，咪以為係傳統油炸小食，驚喜在煎堆裏面釀了鹹魚，非常有創意，味道亦出奇地夾，配上白菜乾湯，中和油膩感，加上一句字條「鹹魚白菜也好好味」，為這道菜加了一份額外「甜」味。

之後是海參，漂亮的香水瓶盛載的玫瑰露，乃以四川玫瑰加上山西高粱釀的高粱酒製成，質素非常高的玫瑰露酒，在碟面噴幾吓，香氣撲鼻，還帶絲絲米香，相當獨特。海參表面焗至乾身，食起來爽口彈牙，每一啖亦吸滿濃濃蟹汁（Crab Bisque)，入面還釀了新鮮蟹肉，加點紅醋，大大增加整道菜的鮮味，中西合璧，非常匹配，亦十分惹味！

另一道主菜是我這餐中最喜愛的，是滋陰養顏嘅花膠。中式花膠又厚又軟腍，配上法式牛油汁（Béarnaise Sauce），上面鋪上魚子醬及藜麥粒，添加口感，這配搭天衣無縫，叫我大飽口福！

最後是甜品，乃是我小時候最愛吃的糖葱餅。時光飛逝，可以在這時回味這童年經典小食，彷彿回到童年時。春卷皮包着煮熔的蔗糖拉打而成的白色條狀，狀似葱白，故名「糖葱」，但今次廚師放的不是椰絲，而是貓山王雪糕，入口齒頰留香，作為榴槤控的我，簡直是極品級的享受。

饕廚貼士：焗海參

想保持海參的爽彈口感，首先要選沒有裂口的海參，先蒸15分鐘，保持外形堅挺固定，之後將海參放入熱水中浸發至水變涼至室溫後，換熱水再焗，重複做3次，浸發好後去腸印乾水分，釀入已煮好的新鮮蟹肉或蟹肉，表面搽上蛋漿，放入焗爐以攝氏220度焗10分鐘即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）