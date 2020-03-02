純電動超跑新貴 Vega EVX：「我來自......」

經Vega Innovations多年的自主研發，來自斯里蘭卡的純電動超跑新貴Vega EVX，終於要跟全球車迷見面了。

對於一家初創純電動超跑車廠，由自主研發液冷電池組到量產，前後花了超過5年，有人覺得時間長了些，當然亦有人不這麼覺得，因他們着眼認真對待自主研發的過程，包括擁有輕巧及高功率密度特性，峰值功率達350kW的先進牽引力控制逆變器(正在申請專利技術)和具電池管理系統（BMS）的高性能集成液冷電池組等。具備全時四輪驅動的EVX就是在這種堅持下誕生，為他帶來與別不同的個性。

簡單來說，約重480kg的高性能集成液冷電池組，由12個模組、各組由50個LiFePO4圓柱及袋形電池組成，並由自主研發的電池管理系統（BMS）來管理，電力的輸出經同樣的自主研發的先進牽引力控制逆變器，高效地傳至分別置於前及後軸的雙電動馬達，使其可輸出804hp最大馬力及760Nm最大扭力，並可於3.1秒完成0-100km/h。